عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منة فضالي: نفسي أمثل دور فلاحة أو مجنونة أو مدمنة.. فيديو

منه فضالي
منه فضالي

كشفت الفنانة منة فضالي كواليس فيلمها الجديد "مغامرات كوكو"، والتي ستكون فيه ضيفة شرف، وذلك مع أوس أوس وخالد الصاوي وبيومي فؤاد.

وقالت منة فضالي في لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد: أمنيتي الفترة المقبلة عمل دور مختلف زي فلاحة أو مجنونة أو مدمنة، أو أدوار تاريخية أو بوليسية أو أكشن.

صفحتها 

وأشارت منة فضالي إلى أنها هي المسؤولة عن إدارة صفحاتها على التواصل الاجتماعي، معلقة: في حد كان ماسك لي الصفحة وكان عامل لي مشكلات مع الجمهور.

ونوهت منة فضالي: لو حد من الجمهور أخطأ فيّ بدخل أكلمه وأبعت له، وفي ناس بتعتذر وفي البعض الآخر مش بيعتذر.

منة فضالي صدى البلد التواصل الاجتماعي قناة صدي البلد الفنانة منه فضالى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هيلعب | فرج عامر يفجر مفاجأة قبل مواجهة الأهلي والرجاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن كهربا.. ومفاجأة سارة بخصوص غرامة الزمالك

الحقوه .. نجم الزمالك يكشف سر زيارة إمام عاشور السرية للقاهرة

سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح أثناء حفلها في دبي.. شاهد

الأهلي يوافق على رحيل أحمد عبد القادر لـ سيسكا موسكو.. السبب صادم

جن وأشباح .. سر خطير في مقتل عروس طنطا بعد زفافها بساعات

أنهت حياته وقطعت جثته وطبختها.. تفاصيل تخلص أم من ابنها بالشرقية

بشرى .. انخفاض في أسعار الذهب عالميًا

ترشيحاتنا

بدأت بالتلقيح وانتهت بالتهديد.. التفاصيل الكاملة لخناقة ياسمين عز ورضوى الشربيني ورد فعل كل منهما

أمريكا تصادر شحنة نفط إيرانية في البحر وسط توترات مع طهران

طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك

ذهبت للمستشفى وسقطت على المسرح.. لقطات من حفل شيرين عبد الوهاب في دبي

عجائب كثرة الذكرة .. احرص على هذا الدعاء يغفر كل الذنوب

تراجع قوى يضرب أسعار الحديد عالميا.. ومفاجأة في ثمن الطن الآن بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضيق ورخيص.. الملياردير إيلون ماسك يعيش في منزل صادم|شاهد

انتفاخ الوجه وصعوبة البلع.. 8 أعراض لسرطان الغدد اللعابية

طالب حقوق يستغيث بعد بتر ساقه بسبب طبيب متهور

احترس قبل تناولها.. 10 أطعمة تسبب الإمساك وتوقف عمل الجهاز الهضمي

فيديو

أزمة في القلعة الحمراء.. واجتماع فني عاجل قبل لقاء الرجاء/ فيديو جراف

مكاسب كبيرة من تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف عليها

مصير المتهم في حادث ملكة جمال الوراق.. فيديو

تغيير موعد مباراة الأهلي والرجاء.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ