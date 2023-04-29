منة فضالي: نفسي أمثل دور فلاحة أو مجنونة أو مدمنة.. فيديو

كشفت الفنانة منة فضالي كواليس فيلمها الجديد "مغامرات كوكو"، والتي ستكون فيه ضيفة شرف، وذلك مع أوس أوس وخالد الصاوي وبيومي فؤاد.

وقالت منة فضالي في لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد: أمنيتي الفترة المقبلة عمل دور مختلف زي فلاحة أو مجنونة أو مدمنة، أو أدوار تاريخية أو بوليسية أو أكشن.

صفحتها

وأشارت منة فضالي إلى أنها هي المسؤولة عن إدارة صفحاتها على التواصل الاجتماعي، معلقة: في حد كان ماسك لي الصفحة وكان عامل لي مشكلات مع الجمهور.

ونوهت منة فضالي: لو حد من الجمهور أخطأ فيّ بدخل أكلمه وأبعت له، وفي ناس بتعتذر وفي البعض الآخر مش بيعتذر.