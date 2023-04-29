سوق بديلة للدولار.. عمرو أديب يكشف مفاجأة صادمة عن الذهب

علق الإعلامي عمرو أديب، على موجة غلاء الأسعار خلال الفترة الماضية، قائلا:"الأسعار شهدت تغيرا الفترة الأخيرة".

وأوضح خلال برنامج الحكاية والمذاع عبر قناة إم بي سي مصر،:"الناس بقت تسعر الحاجة بأعلى من السوق السوداء، في حاجات كتير بتزيد مش على سعر 36 جنيها، ولكن على السعر اللي شايفين أن الدولار هيوصله".



وأشار إلى أن ما يشهده سوق الذهب غريبا وليس مفهوما، قائلا: "الخطر كل الخطر على اللي بيجروا وراء الذهب وينخفض سعره فجأة"، متسائلا: هل نحتاج لتدخل الدولة في هذا الأمر؟، مضيفا: "الناس بتاجر في العملة من خلال الذهب"، معتبرا أنه أصبح هناك أسواق بديلة للدولار.