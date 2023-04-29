هدى الأتربي: سعيدة بتعاوني مع ياسمين عبدالعزيز في "ضرب نار"

التقت عدسة صدى البلد بالفنانة هدى الأتربي وكشفت لنا عن كواليس تواجدها في مسلسل ضرب نار مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز والمواقف التي جمعتهما سويا في الكواليس، وعن النصائح التي وجهتها لها، وتحدثت عن سر لومها بأنها مسحت دموعها في أحد المشاهد.

وكانت قد أكدت الفنانة هدى الإتربي، أن العمل مع الفنانة ياسمين عبد العزيز بـ “مسلسل ضرب نار”، رائع، مشيرة إلى أنها تشعر بفخر كبير وسعادة بالغة بنجاح الفنانة المصرية بشكل عام.

وقالت هدى الإتربي، خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أنها كسيدة تقدم قضايا المجتمع جزء مهم من نسيج المجتمع.

وتابعت الفنانة هدى الإتربي: أتمنى وأتطلع إلى أن أكون من الممثلات أصحاب الرسالة الفنية التى تترك أثرا فى قلوب المشاهدين.