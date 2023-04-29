حياة كريمة.. الصحة تطلق 8 قوافل طبية لعلاج المواطنين مجاناً

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 8 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”

اليوم، السبت 29 أبريل، وغدا، الأحد 30 أبريل 2023، للكشف والعلاج مجانًا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن القوافل ستشمل عددا من التخصصات الطبية، أبرزها “نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل”.

الصحة توضح المحافظات المستهدفة

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن القوافل تستهدف عددا من المحافظات هي «الفيوم - البحيرة - مطروح - كفر الشيخ - أسيوط - بني سويف - سوهاج - جنوب سيناء».