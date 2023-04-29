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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من لجنة إسكان الحجاج لمواطني السعودية

ارشيفي
ارشيفي

وجهت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة نداء عاجلا إلى كافة المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمبانيهم .

و أعلنت  اللجنة عن استمرارها في استقبال طلبات إصدار التصاريح الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج حتى نهاية شهر شوال الجاري. 


وشددت  اللجنة علي ضرورة تطبيق كافة الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة المعلن عنها من قبل اللجنة ، ومن ثم التوجه الى المكاتب الهندسية ، للقيام بإجراء الكشف على مساكن الحجاج والتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة .


يشار الي  أن لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة قد أعلنت منذ شهر جماد ثاني1444 عن بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج ، ولا زالت مستمرة حتى الآن ، وذلك في إطار حرص أمانة العاصمة المقدسة على تحقيق أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ، والتأكد من توفر المسكن الملائم والمهيأ لضمان إقامتهم في الأراضي المقدسة في أجواء آمنة وصحية .

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