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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعثة الشباب والرياضة بأسوان تشارك فى أولمبياد المحافظات الحدودية بمرسى مطروح

بعثة الشباب والرياضة
بعثة الشباب والرياضة بأسوان

وصلت بعثة محافظة أسوان متجهة إلى محافظة مرسى مطروح، للمشاركة فى الأولمبياد الرياضى للمحافظات الحدودية النسخة الرابعة، والتى تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية بإشراف من وزارة الشباب والرياضة، حيث تبدأ منافستها من اليوم السبت 29 إبريل الجارى .

واستقبل الدكتور وليد رفاعى مدير عام المديرية، ولجنة من المديرية المحافظات الحدودية المشاركة في بطولة الأولمبياد الحدودية وهما " مطروح ، أسوان ، الوادى الجديد ، البحر الأحمر ، جنوب سيناء ، وشمال سيناء " بفندق الإقامة والتي تستمر حتى الثانى من شهر مايو القادم .

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أولمبياد المحافظات الحدودية 

بعثة الشباب والرياضة بأسوان

فيما تم إجراء قرعة البطولة ، وبدأ الافتتاح ، وتضمن الأولمبياد المحافظات الحدودية ١٢لعبة فردية وجماعية ، بالإضافة إلى مشروعات الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة .

وغادرت بعثة محافظة أسوان ، متجهة إلى محافظة مرسى مطروح للمشاركة فى الأولمبياد الرياضى للمحافظات الحدودية النسخة الرابعة والتى تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية بإشراف من وزارة الشباب والرياضة حيث تبدأ منافستها من السبت 29 إبريل الجارى .

وتشارك محافظة أسوان فى الدورة بـ 133 لاعب فى ألعاب القوى والسباحة وكرة  الطائرة واليد والسلة وكرة السرعة وخماسى كرة القدم من البنين والفتيات وكرة القدم الشاطئية للبنين ورياضات ذوى الهمم، حيث يرأس البعثة ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان ، وبدعم ورعاية من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

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أنشطة شبابية

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بأسوان ، عن أوائل المحافظة في لعبة “الكاراتيه كاتا وكومتيه“، لتمثيل المحافظة بالأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية ”النسخة الرابعة”، والتي ستقام بمحافظة مطروح خلال الفترة من 28 أبريل إلى 2 مايو 2023.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بأسوان، بقيادة ناصر سليم، مدير المديرية، وبإشراف سعد خليفة، وكيل الرياضة، وعزت علي، مدير إدارة الرياضة.

وضمت قائمة الأوائل مركز شباب إدفو "كومتيه بنين" تحت 55 كيلو، ونادي التجديف " كومتيه بنين " تحت 67 كيلو، ومركز شباب كوم أمبو "كومتيه بنين" من 67 إلى 75 كيلو، ونادي النصر "كومتيه بنات" من 48 كيلو إلى 53 كيلو، ومركز شباب كوم أمبو "كومتيه بنات" من 53 إلى 59 كيلو، ومركز شباب كوم أمبو "كاتا جماعى بنين"، ومركز شباب الرديسية “كاتا جماعى بنات”.

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