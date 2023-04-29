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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم طفل .. 5 قتلى في إطلاق نار على منزل بولاية تكساس

صدى البلد

أفادت شبكة ABC News يوم السبت نقلاً عن الشرطة والسلطات الامريكية أن خمسة أشخاص بينهم طفل يبلغ من العمر 8 أعوام قتلوا في إطلاق نار على منزل في كليفلاند بولاية تكساس.

وأضاف النبأ أن إطلاق النار وقع فى وقت متأخر من يوم الجمعة ومازالت الشرطة تبحث عن المشتبه فيه.

وتلقى مسئولون من مكتب شريف مقاطعة سان جاسينتو مكالمة هاتفية حول مضايقات من كليفلاند في حوالي الساعة 11:31 مساءً. بالتوقيت المحلي ولكن عندما وصلوا إلى مكان الحادث وجدوا العديد من الضحايا الذين تم إطلاق النار عليهم ، حسبما ذكرت ABC.

أخبر مكتب عمدة مقاطعة سان جاسينتو المذيع أن المشتبه به رجل مكسيكي كان مخموراً ومسلحاً وهارب.

ولم ترد إدارة شرطة كليفلاند على الفور على طلب من رويترز للتعليق. ولم يتسن على الفور الوصول إلى مكتب عمدة مقاطعة سان جاسينتو للحصول على تعليق.

وذكر تقرير شبكة ABC أن الشرطة لم تكشف عن هوية الضحايا أو علاقتهم المحتملة بالمشتبه به ، لكنها قالت إنهم جميعًا من هندوراس.

وأضاف التقرير أن عمليات إطلاق النار وقعت كلها في منزل واحد ، وأعلن مقتل أربعة ضحايا في مكان الحادث وأعلن وفاة الخامس بعد نقله إلى المستشفى.

وذكر التقرير نقلا عن السلطات أن أصغر القتلى كان في الثامنة من العمر وعثر على ضحيتين فوق طفلين على قيد الحياة.

السلطات الأمريكية ولاية تكساس إطلاق النار بولاية تكساس

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