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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

Infinix بتفرَّح الغلابة.. موبايل جديد فيه كل الإمكانيات بـ 2000 جنيه فقط

Infinix بتفرج الغلابة..موبايل
Infinix بتفرج الغلابة..موبايل جديد فيه كل الإمكانيات ب 2000

 أطلقت شركة إنفينيكس Infinix الصينية الرائدة، الهاتف الذكي Infinix Smart 7 HD في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم،  كهاتف مبتدئ بسعر رخيص يقل عن 6000 روبية (أي ما يعادل تقريبا 2000 جنيه مصري)، ويتوفر بألوان عصرية شبابية وهم الأسود والأبيض والأزرق والأخضر. 


مواصفات هاتف Infinix Smart 7 HD 
 

يأتي هذا الهاتف بشاشة قياس 6.6 بوصة HD + IPS بدقة 1612 × 720 بكسل وذروة سطوع تصل إلى 500 شمعة / المتر المربع.  يضفي تصميم نمط الموجة على الظهر مظهرًا مميزًا ، حيث يبلغ وزنها 196 جرامًا وبسمك 8.65 مليمتر. 

يقدم هاتف Infinix Smart 7 HD كاميرا أساسية بدقة 8 ميجابكسل وعدسة AI ثانوية مع فلاش LED مزدوج في الخلف.  ويحتوي على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل مع ميزات مثل Portrait و HDR و AI 3D Beauty والمزيد.  يتميز الجهاز أيضًا بخاصية فتح الوجه وجهاز استشعار بصمات الأصابع في الخلف للأمان. 

يعمل هاتف Infinix Smart 7 HD بواسطة معالج Spreadtrum SC9863A1 ثماني النواة والتي تعمل بسرعة 1.6 جيجاهرتز، الذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا بايت ، والتي يمكن توسيعها حتى 1 تيرا بايت باستخدام فتحة بطاقة MicroSD ، ويمكن للمستخدم إضافة ما يصل إلى 2 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية.  

يعمل الهاتف بواجهة المستخدم XOS 12 ونظام التشغيل Android 12 (إصدار Go) . 

يحتوي هاتف Infinix Smart 7 HD على بطارية عملاقة بسعة 5000 مللي أمبير، كما يقدم فتحة بطاقة ثلاثية و Wi-Fi و Bluetooth 4.2 .

Infinix Infinix Smart 7 HD Android Infinix Smart إنفينيكس

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