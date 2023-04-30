يتعاطف مع الالم.. شات جي بي تي يتفوق على الأطباء في رعاية المرضى

يكتسح الذكاء الصناعي مختلف المجالات بسرعة كبيرة بينما يبدو أن روبوت شات جي بي تي لديه أسلوب رعاية مرضى أفضل من بعض الأطباء.





وبحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، تسلط النتائج الضوء على قدرة الذكاء الصناعي على لعب دور في الطب، وفقاً لمؤلفي الدراسة، الذين يقترحون أن مثل هذه التطبيقات يمكن أن تساعد في تواصل الأطباء مع المرضى.

قال الدكتور جون آيرز من جامعة كاليفورنيا سان دييغو: «إن فرص تحسين الرعاية الصحية باستخدام الذكاء الصناعي هائلة».



ومع ذلك، أشار آخرون إلى أن النتائج لا تعني أن «شات جي بي تي» هو في الواقع طبيب أفضل، وحذروا من تفويض المسؤولية السريرية نظراً لأن برنامج الدردشة الآلي يميل إلى إنتاج «حقائق» غير دقيقة.

استخدمت الدراسة بيانات من منتدى «اسأل الأطباء»، حيث يمكن للأعضاء نشر أسئلة طبية يجيب عليها متخصصو الرعاية الصحية المعتمدون. أخذ الفريق عينات عشوائية من 195 تبادلاً من «اسأل الأطباء» حيث أجاب أطباء تم التحقق منهم على سؤال عام. ثم طُرحت الأسئلة الأصلية على تطبيق الذكاء الصناعي «شات جي بي تي»، والذي طُلب منه الرد.



قامت لجنة مكونة من ثلاثة متخصصين مرخصين في مجال الرعاية الصحية، والذين لم يعرفوا ما إذا كانت الاستجابة جاءت من طبيب بشري أو الذكاء الصناعي، بتقييم الإجابات من حيث الجودة والتعاطف.



بشكل عام، فضلت اللجنة ردود «شات جي بي تي» على تلك التي قدمها الإنسان بنسبة ٧٩% من الوقت مقارنة بـ٢٢% من ردود الأطباء.