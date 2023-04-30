عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يتعاطف مع الالم.. شات جي بي تي يتفوق على الأطباء في رعاية المرضى

شات جي بي تي
شات جي بي تي

يكتسح الذكاء الصناعي مختلف المجالات بسرعة كبيرة بينما يبدو أن روبوت شات جي بي تي لديه أسلوب رعاية مرضى أفضل من بعض الأطباء. 
 

txt

حامل في الشهر الرابع تقتل 12 من أصدقائها في تايلاند.. ما القصة؟

txt

سام وخطير.. تفاصيل اكتشاف قنديل البحر صاحب الـ 24 عينا


وبحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، تسلط النتائج الضوء على قدرة الذكاء الصناعي على لعب دور في الطب، وفقاً لمؤلفي الدراسة، الذين يقترحون أن مثل هذه التطبيقات يمكن أن تساعد في تواصل الأطباء مع المرضى.

 قال الدكتور جون آيرز من جامعة كاليفورنيا سان دييغو: «إن فرص تحسين الرعاية الصحية باستخدام الذكاء الصناعي هائلة».

ومع ذلك، أشار آخرون إلى أن النتائج لا تعني أن «شات جي بي تي» هو في الواقع طبيب أفضل، وحذروا من تفويض المسؤولية السريرية نظراً لأن برنامج الدردشة الآلي يميل إلى إنتاج «حقائق» غير دقيقة.

استخدمت الدراسة بيانات من منتدى «اسأل الأطباء»، حيث يمكن للأعضاء نشر أسئلة طبية يجيب عليها متخصصو الرعاية الصحية المعتمدون. أخذ الفريق عينات عشوائية من 195 تبادلاً من «اسأل الأطباء» حيث أجاب أطباء تم التحقق منهم على سؤال عام. ثم طُرحت الأسئلة الأصلية على تطبيق الذكاء الصناعي «شات جي بي تي»، والذي طُلب منه الرد.

قامت لجنة مكونة من ثلاثة متخصصين مرخصين في مجال الرعاية الصحية، والذين لم يعرفوا ما إذا كانت الاستجابة جاءت من طبيب بشري أو الذكاء الصناعي، بتقييم الإجابات من حيث الجودة والتعاطف.

بشكل عام، فضلت اللجنة ردود «شات جي بي تي» على تلك التي قدمها الإنسان بنسبة ٧٩% من الوقت مقارنة بـ٢٢% من ردود الأطباء. 

شات جي بي تي رعاية مرضى الأطباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور غير متوقع في أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

راحت | تعليق صادم من المستكاوي على ضياع ضربة جزاء الرجاء أمام الأهلي

تعليق ناري من عمرو أديب على ضياع ضربة جزاء الرجاء أمام الأهلي

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

عمل سفلي وراء وفاة عروس الغربية.. مفاجأة صادمة يكشفها أهل الدين والقانون

إصابة قوية لمدافع الأهلي أمام الرجاء تثير قلق الجماهير قبل مواجهة الزمالك

أشلاء وسلاحان للجريمة| ماذا عثرت النيابة داخل منزل المتهمة بالتخلص من ابنها بالشرقية؟.. ومفاجأة بخصوص الدافع

منة فضالي تكشف سبب ظهور شفتيها بشكل غريب في جعفر العمدة

موضوعات متعلقة

حامل في الشهر الرابع تقتل 12 من أصدقائها في تايلاند.. ما القصة؟

سام وخطير.. تفاصيل اكتشاف قنديل البحر صاحب الـ 24 عينا

استعدادات روتينية لحفل تتويج الملك وزوجته في بريطانيا

خطف صديقته | مصرع أمريكي برصاص الشرطة

عودة الكمامة.. أطباء بريطانيون يحذرون من خطورة المتحور الجديد لفيروس كورونا..ما القصة؟

الغدا كريب والزفة على سكوتر .. شاهد أغرب فرح بأقل مصاريف

يوتيوبر مستفز.. أمريكي يدعي تقديم الطعام لعجوز في الشارع وبعدها يأكله أمامه

طقوس روحانية.. ذهب ليصطاد تماسيح في الغابة فأنقذ حياته مشروب سحري| شاهد

ترشيحاتنا

يوم تاريخي للأمة الأمريكية.. ذكرى تنصيب جورج واشنطن

كتل هوائية..الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا عن حالة الطقس

سعر الذهب اليوم 30-4-2023

هل يجوز للمسافر صلاة الفجر قبل موعدها بدقائق.. أمين الإفتاء يرد

نزل 180 جنيها مرة واحدة|هبوط غير متوقع بأسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

نورا الزبيري.. تفاصيل وسبب وفاة أشهر مشجعات الرجاء المغربي أثناء مباراة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكالسيوم الزائد خطر يهدد الصحة.. 10 أطعمة توقف عن تناولها فورا

علاج طبيعي.. أطعمة تمنع انسداد عروق القلب

11 عاما من الألم.. أمرأة تثير الجدل بفيديو لشىء غير متوقع في معدتها

4 أخطاء وقعت فيها شيرين عبد الوهاب في إطلالتها بدبي

فيديو

حيثيات تأييد حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف.. فيديو جراف

سلاح الرجاء لمباغتة الأهلي .. وتعليمات سيد عبد الحفيظ | فيديو

منة فضالي : متعرفش ليه بيطلع عن محمد رمضان إشاعات | فيديو

صوت وصورة من الهضبة.. شبيه عمرو دياب يثير الجدل على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ