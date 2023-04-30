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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دويدار: الرجاء خد أكبر من حجمه.. والأهلي ضعيف هجوميا

صدى البلد

أكد أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق، أن الرجاء المغربي كان يخشى اسم الأهلي خلال مواجهة إياب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا .
 وقال دويدار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الرجاء أدى أمام الأهلي وهو خائف ومتوتر، ومباراة الإياب هي الأسوأ للرجاء" 
 وأضاف: "الأهلي لا يؤدي هجوميا بالشكل الأمثل مع كولر وكيف أهاجم صن داونز ولا أهاجم فريق الرجاء؟

 وواصل: "كولر منح الرجاء حجم أكبر من لاعبي الرجاء أنفسهم، والأهلي كان ضعيفا من الناحية الهجومية" .

 واختتم نجم الزمالك السابق : "إذا هاجم الأهلي بنسبة 50% كان سيحقق الفوز على الرجاء بهدفين على الأقل".

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