دويدار: الرجاء خد أكبر من حجمه.. والأهلي ضعيف هجوميا

أكد أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق، أن الرجاء المغربي كان يخشى اسم الأهلي خلال مواجهة إياب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا .

وقال دويدار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الرجاء أدى أمام الأهلي وهو خائف ومتوتر، ومباراة الإياب هي الأسوأ للرجاء"

وأضاف: "الأهلي لا يؤدي هجوميا بالشكل الأمثل مع كولر وكيف أهاجم صن داونز ولا أهاجم فريق الرجاء؟

وواصل: "كولر منح الرجاء حجم أكبر من لاعبي الرجاء أنفسهم، والأهلي كان ضعيفا من الناحية الهجومية" .

واختتم نجم الزمالك السابق : "إذا هاجم الأهلي بنسبة 50% كان سيحقق الفوز على الرجاء بهدفين على الأقل".