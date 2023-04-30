برلماني عن استضافة السودانيين: مصر تتعامل إنسانيًا ولا تبتز العالم بملف اللاجئين

قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن موضوع السودان معقد للغاية، ولكن مصر تنتهج سياسة إجلاء مواطنيها المتواجدين في الخارج لحمايتهم من أي خطر، مؤكدًا أن هذه السياسة ظهرت بقوة منذ جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية.



وأضاف “الخولي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأحد، أنه نتيجة وجود أجهزة أمنية مصرية قوية تم التعامل مع أزمة السودان باحترافية عالية، لافتًا إلى لقطة عودة المصريين من السودان سبقتها مجهودات عديدة حتى تتم بهذه الصورة.



وتابع أن مصر دائمًا ما تتعامل بطريقة إنسانية، وبالتالي ليس لديها “خيم لاجئين”، مؤكدًا أن مصر تتعامل إنسانيًا مع أزمات الدول ولا تبتز العالم بهذا الملف.