من بينها العاصمة.. تحذير عاجل من الأرصاد التركية لـ 12 ولاية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية التركية، اليوم الأحد، 12 ولاية من سيول وأمطار الغزيرة.

ووفقا لوسائل الإعلام التركية، من المتوقع تساقط أمطار غزيرة في الأجزاء الداخلية من وسط البحر الأبيض المتوسط ووسط الأناضول والبحر الأسود وأدرنة وتكيرداج وأنقرة وجانقيري وكريكالي.

وضم التحذير كلا من هاتاي وعثمانية وكهرمان مرعش وبايبورت وإيلازيغ وأرزينجان وتونجلي وبينغول ودياربكر وباتمان وسيرت وماردين.

وأشارت الأرصاد التركية إلى أنه سيسود الطقس الغائم في كافة أنحاء البلاد وستكون درجات الحرارة أقل من المعدلات الموسمية.

وأضافت أنه ستهب رياح بقوة (40-60 كم / ساعة) من جنوب شرق الأناضول بدءاً من ساعات الظهيرة.