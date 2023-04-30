تحرير 27 محضرا.. رئيس جهاز الشروق يقود حملة لإزالة الإشغالات ومواجهة العشوائية

يواصل جهاز مدينة الشروق حملاته المكثفة لرفع الإشغالات من الأسواق التجارية ومواحهة الباعة الجائلين وكذا مواجهة الظواهر العشوائية

وقاد المهندس على سعد "رئيس الجهاز" حملة مكبرة على الأسواق التجارية بمناطق متفرقة وذلك لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بمشاركة قوة من قسم شرطة المرافق

وأوضح رئيس الجهاز أن الحملة أسفرت عن تحرير (21) مخالفة تنوعت ما بين تعدى أصحاب المحلات على ممرات المشاة و افتراش الباعة الجائلين الأرصفة وتم مصادرة الإشغالات والتحفظ عليها بمخازن الجهاز مع توجيه حملات نظافه بمواقع المخالفات وذلك بمنطقة المستقبل والحى الثانى.

كما رصدت الحملة إنتظار عشوائى لسيارات المواصلات بالطريق الفاصل بين العائلى والمستقبل وتم تحرير (6) مخالفات لأصحاب السيارات لمخالفتهم شروط التشغيل وعدم الانتظار بالموقف المُعد لهم بالواجهة الشرقيه مع اصطحاب السيارات والتحفظ عليهم بمقر الجهاز و تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

وأكد رئيس الجهاز على عدم التهاون مع العشوائية وتوجيه الحملات يومياً حفاظاً على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق .

