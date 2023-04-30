عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحرير 27 محضرا.. رئيس جهاز الشروق يقود حملة لإزالة الإشغالات ومواجهة العشوائية

صدى البلد

يواصل جهاز مدينة الشروق حملاته المكثفة لرفع الإشغالات من الأسواق التجارية ومواحهة الباعة الجائلين وكذا مواجهة الظواهر العشوائية

وقاد المهندس على سعد "رئيس الجهاز" حملة مكبرة على الأسواق التجارية بمناطق متفرقة وذلك لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بمشاركة قوة من قسم شرطة المرافق 

وأوضح رئيس الجهاز أن الحملة أسفرت عن تحرير (21) مخالفة تنوعت ما بين تعدى أصحاب المحلات على ممرات المشاة و افتراش الباعة الجائلين الأرصفة وتم مصادرة الإشغالات والتحفظ عليها بمخازن الجهاز مع توجيه حملات نظافه بمواقع المخالفات وذلك بمنطقة المستقبل والحى الثانى.

كما رصدت الحملة إنتظار عشوائى لسيارات المواصلات بالطريق الفاصل بين العائلى والمستقبل وتم تحرير (6) مخالفات لأصحاب السيارات لمخالفتهم شروط التشغيل وعدم الانتظار بالموقف المُعد لهم بالواجهة الشرقيه مع اصطحاب السيارات والتحفظ عليهم بمقر الجهاز و تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين. 

وأكد رئيس الجهاز على عدم التهاون مع العشوائية وتوجيه الحملات يومياً حفاظاً على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق .
 

الشروق الباعة الجائلين رفع الإشغالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة جديدة للدولار.. ماذا قررت الحكومة المصرية؟

تذبذب قوي في سعر الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

طلعوا الشتوي تاني| درجات الحرارة تواصل الانخفاض حتى هذا الموعد.. تفاصيل

أروى ضحية طالب جامعي.. نشر صورا عارية ومنافية للآداب للحصول على 500 جنيه

لعنة المارد.. مدرب الترجي يعلن خبرا صادما لجماهيره قبل مواجهة الأهلي

الفرق كبير.. شاهد فستان شيرين على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا

أول صور للأم المتهمة بقتل وتقطيع ابنها لأجزاء بالشرقية

3 خبطات في الرأس| هذه الأزمات تضرب الترجي قبل موقعة الأهلي

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان: استبدال 35 ألف كشاف إنارة  بـ"القاهرة الجديدة" من صوديوم إلى ليد

تُمنح لأول مرة|فوز مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان بجائزة عبداللطيف يوسف الحمد التنموية

رئيس دمياط الجديدة: حملة مسائية لإزالة الإشغالات والقضاء على الظواهر العشوائية بالمدينة

طرح محال تجارية ووحدات ومخبز للبيع بالمزاد العلني في حدائق العاصمة

بدء حجز سكن لكل المصريين اليوم.. تفاصيل

موعد حجز شقق سكن كل المصريين

التعاون الدولي تُعلن استضافة مصر لاجتماعات الهيئات والمؤسسات المالية العربية العام المقبل

المشاط تُشارك في الاجتماعات السنوية رفيعة المستوي للهيئات والمؤسسات المالية العربية بالرباط

ترشيحاتنا

صدمة لـ زيلينسكي.. دولة أوروبية تعلن شرطا جديدا لانضمام أوكرانيا إلى الناتو

أنا مش زيك| رضوى الشربيني تستكمل الحرب الكلامية مع ياسمين عز

السعر الجديد لأرخص سيارة هاتشباك من سكودا .. صور

رئيس برلمان شبه جزيرة القرم: السياسة الأمريكية بها إبادة جماعية للشعب الأوكراني

حديث القلب..البابا تواضروس الثاني يكشف موقف الكنيسة من 3 قضايا تشغل المصريين|تفاصيل

السيسي ورئيس وزراء اليابان يتوافقان على ضرورة وقف إطلاق النار في السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.. المنطقة الغربية العسكرية تنظم فعاليات لدعم المجتمع المدنى

قوات الدفاع الشعبي تنظم عدداً من الزيارات الميدانية لطلبة الجامعات

قلبت السوشيال ميديا.. شاهد| إلهام شاهين صغرت 20 سنة في أستراليا

بالدولار.. لن تتوقع سعر شبشب محمد رمضان في آخر حفلاته

فيديو

ميتلاند كوبري..مفاجأة في موقف الخطيب من تعاقد الأهلي مع إمام عاشور.. فيديوجراف

تفاصيل وفاة الحسناء المغربية نورا الزوبير أثناء مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي| فيديوجراف

مفاجأة في قضية عروس طنطا.. وعلاقة الجن والسحر بالجريمة |تغطية خاصة

هيفاء وهبي عن رمسيس باريس: كنت مكسوفة ولحنت لأول مرة.. وحنين تشبهني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ