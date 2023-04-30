اللحظة الحاسمة.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن مرحلة جديدة من حرب أوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن حرب أوكرانيا قد تنتقل إلى مرحلة جديدة، بعد معركة باخموت، بسبب الخسائر الفادحة لـ الجيش الأوكراني.

وقال ريتر: “معركة باخموت كسرت ظهر الجيش الأوكراني، ولا أرى كيف يمكن للأوكرانيين خوض معركة أخرى مثل هذه لقد استنفدوا كل مواردهم، بما في ذلك الجيش والذخيرة".

وأضاف أنه “لا يمكن استبعاد أن هذه اللحظة ستُطلق عليها لاحقًا نقطة تحول في الصراع الأوكراني، وأن الأحداث في مسرح العمليات، على الأرجح، ستكون بالفعل ذات طبيعة مختلفة.

وقال: “لم يعد هناك تحصينات مثل باخموت في أوكرانيا . لذلك، لن تكون هناك عقبات مماثلة في طريق القوات الروسية، وإلى جانب ذلك، تم إضعاف القوات المسلحة لأوكرانيا بشكل كبير”.

وأضاف ريتر، أن الدفاع الجوي الأوكراني تم تدميره، وليس لديه مدفعية، ومعظم العسكريين المؤهلين قتلوا أو أسروا أو أصيبوا.

وأوضح أن “الوحدات التي تبقت في القوات المسلحة الأوكرانية غير مدربة تدريباً جيداً وغير مستعدة للقيام بعمليات قتالية على نطاق واسع”.