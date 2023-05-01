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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطوات الاستعلام عن قيمة فاتورة كهرباء مايو 2023

صدى البلد


الاستعلام عن فاتورة كهرباء مايو 2023 ، خدمة تقدمها   وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها التابعة  ضمن  خدماتها للمواطنين ، حيث تقدم  عدة خدمات الكترونية ومنها الاستعلام عن فاتورة كهرباء مايو 2023

الاستعلام عن فاتورة كهرباء  مايو 2023


أطلقت وزارة الكهرباء خدمة الاستعلام عن فاتورة كهرباء مايو 2023    عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء ، والتى تضم عددًا كبيرًا من الخدمات ، مما يساعد فى تقديم الخدمة للمشترك  دون الحاجة للذهاب للشركة .

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وتستعرض صدى البلد لقرائها  طريقة الاستعلام عن فاتورة كهرباء مايو 2023 رقم العداد وهى .

1- الاستعلام  عن فاتورة كهرباء مايو 2023 عن طريق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، اتبع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الإنترنت
 

ثانيا : الضغط على قسم الخدمات.

ثالثا:  الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

رابعا :  كتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها الاسم بالكامل- المحافظة التابع لها المشترك- الرقم القومي - رقم العداد.
ويقوم العميل بالضغط على أيقونة الاستعلام وينتظر قليلًا حتى تظهر قيمة الفاتورة المطلوب دفعها خلال هذا الشهر على الشاشة.


كما يمكن  الدخول على رابط الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، واختيار «نحسبلك كمية الاستهلاك» .

ثم تحديد نوع عداد الكهرباء الخاص بك سواء منزلي أو تجاري للاستعلام عن فاتورة كهرباء مايو 2023.

ثم ادخل قراءة العداد الجديد، وقيمة آخر قراءة متواجدة في فاتورة الكهرباء.

ثم سيظهر أمامك قيمة استهلاكك، وإجمالي قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بك.

و قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة أطلقت برنامج «القراءة الموحد» ، والقراءة  عبر هذا البرنامج تكون عن طريق صورة يتم نقلها إلى مراكز جمع القراءات، كما يمكن المواطن  ارسال القراءة عبر المنصة الإلكترونية.

يذكر أنه  يتم تركيب حوالي 250 ألف عداد ذكي  ، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة، كما  تم حتى الان تركيب ما يزيد عن 14 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء.

مميزات العداد مسبوق الدفع

- التحكم في استهلاك الكهرباء، ما يؤدي إلى خفض قيمة الفاتورة.

- إمكانية العملاء مراقبة الاستهلاك والتأكد من قيمة الفاتورة.

- يمكن للعميل تحديد كمية الطاقة الكهربائية التي يرغب في شرائها حسب إمكانياته.

- انعدام مشكلات المحصل

- يظهر للمشترك البيانات والمعلومات التي يريد معرفتها مثل الاستهلاك الكلي والرصيد المتبقي.

- عدم تأخر المشترك في السداد

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