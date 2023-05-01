سنضطر للقبض عليك.. "العربية": تحذير شديد من جنوب أفريقيا لـ بوتين

كشفت فضائية "العربية"، خلال تقرير فيديو، عن تحذير جنوب أفريقيا للرئيس الروسي بوتين، قائلة "ابقَ بعيدا، وإلا سنضطر إلى القبض عليك"، بهذه الكلمات حذرت جنوب أفريقيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من دخول أراضي بلادها، لحضور اجتماع لرؤساء كتلة من 5 اقتصادات ناشئة بعد صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب.

وقالت صحيفة " تايمز" إن المذكرة، وضعت الحزب الحاكم فى جنوب إفريقيا في "موقف حرج من الحرب"، حيث أن جنوب أفريقيا رفضت دعم العقوبات ضد روسيا أو إدانة عدوانها أوكرانيا.

وأكدت "تايمز" أن السلطات في جنوب أفريقيا، ستطلب من بوتين عوضا عن ذلك، حضور الاجتماع عن بُعد عبر مكالمة فيديو.