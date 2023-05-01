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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في لقاء سابق.. مصطفى درويش: أنا عقلاني جدا ومش معجب بنفسي

مصطفى درويش
مصطفى درويش

علق الفنان الراحل مصطفى درويش فى أحد لقاءاته السابقة، أنه من الصعب أن يتزوج من فنانات الوسط الفني، نظرا لصعوبة العمل الفني بشكل كبير والانشغال ليلا ونهارا فى العمل والتصوير قائلا "الشغلانة دي شغلانة شقي وهبقي ليل نهار مبشوفهاش".


وأكد، الراحل مصطفى درويش خلال لقائه ببرنامج" راجل و2 ستات" المذاع على فضائية " أون تي في" أنه يحكم عقله مع  قلبه فى اختياره للزوجة، ولكن كفه عقله تكون هى الأرجح، مضيفا أنه من أصحاب برج الجدي وهو برج يتحلى بصفة "العقلانية" فى كل حياته خاصة فى اختيار شريك الحياة.

 

وأضاف "درويش" أن الزواج هو نصيب، وأنه لم ينتظر مدة حياته ال 40 سنة لكي يتزوج من إنسانه تقضي أغلب وقتها خارج المنزل فى عملها، مؤكدا إنه شخص متواضع وغير معجب بنفسه.

 

 

فنانات الوسط الفني شغلانة شقي شخص متواضع برج الجدي العقلانية مصطفى درويش

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