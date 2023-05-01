غياب الجماهير.. قرارات صادمة بشأن بطولة كأس مصر

أرسلت إدارة المسابقات باتحاد الكرة المصري خطابات رسمية إلى الأندية المشاركة في بطولة كأس مصر تخطرها بشروط ونظام المسابقة.



وكان اتحاد الكرة أجرى اليوم مراسم سحب قرعة دور 32 لبطولة كأس مصر بمقر اتحاد الكرة بحضور عامر حسين المشرف على المسابقات ومندوبين عن الأندية المشاركة بهذا الدور.



غياب الجماهير عن مباريات دور الـ32



وجاء في خطاب اتحاد الكرة للأندية المشاركة بهذا الدور أن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر ستقام بدون جمهور، على أن تقام الأدوار التالية بحضور الجماهير.



وقت إضافي



أخطر اتحاد الكرة الأندية المشاركة في بطولة كأس مصر، بأنه في حال انتهاء أي مباراة بالتعادل يتم لعب وقت إضافي على شوطين، يعقبه الاحتكام لركلات الترجيح حال استمرار التعادل في الوقت الإضافي.



الفريق صاحب زي الأساسي



وأوضح خطاب اتحاد الكرة المرسل للأندية، أن النادي المذكور أولا في الجدول يرتدي زيه الأصلي ويرتدي الفريق الآخر زيه الاحتياطي، على أن يكون النادي المذكور أولا مسئولا عن كرات المباراة وكافة النواحي التنظيمية للقاء.



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