العامة لمنتجات الخزف تستهدف نصف مليار جنيه ايرادات العام المالي المقبل

اعتمد مجلس إدارة شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني التابعة للقابضة للصناعات المعدنية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2023/2024.



وأعلنت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني أنها تستهدف تحقيق صافي ربح بقيمة 31.38 مليون جنيه خلال العام المالي 2023- 2024، مقابل 46.56 مليون جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري 2022/2023.

وتستهدف شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني تحقيق إيرادات بقيمة 502 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل إيرادات بقمية 289.95 مليون جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

وحققت العامة لمنتجات الخزف والصيني صافي ربح بلغ 44.94 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2023، مقابل خسائر بلغت 54.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 185.2 مليون جنيه، مقابل 154.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

تأسيس الشركة

تأسست الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني- شيني عام 1955 ، وهى الان تتبع القانون 203 لسنة 1991 وهى تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية والتى تملك 45% من اسهمها.

و تعتبر الشركة من الشركات الرائدة فى مجال انتاج وبيع منتجات الخزف والصينى وتشمل الادوات المنزلية والفندقية من البورسلين الفاخر.



وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 46% من اسهم الشركة ، فى يمتلك القطاع العام والحكومة 25% ، اتحاد العاملين المساهمين 5%، والباقى مملوك للقطاع الخاص.