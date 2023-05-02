وفد من التعليم يقدم العزاء لأسر الطلاب المتوفين بأبو زنيمة

قدم وفد من وزارة التربية والتعليم العزاء لأسر الطلاب المتوفين في حادث أبو زنيمة الذي راح ضحيته ٤ طلاب من مدرسة ابو زنيمة الثانوية الصناعية.



وجاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وكان الوفد برئاسة المهندس علاء عمر مدير إدارة التوجيه بقطاع التعليم الفني والمهندس محمد هلال مدير إدارة شئون الطلبة وكان في استقبالهم محمد محمود مدير التعليم الصناعي بجنوب سيناء وعيد عودة مدير إدارة ابو زنيمة التعليمية .



وكان خيم الحزن علي مدينة ابو زنيمة اليوم بسبب مصرع ٤ طلاب كانوا في طريقهم للمدرسة لاداء امتحانات العملي بمدرسة ابوزنيمة الثانوية الصناعية.

وقد نعت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء الطلاب الذين لقوا مصرعهم في ذلك الحادث الاليم علي صفحة مديرية التربية والتعليم .

كما نعي مجلس امناء جنوب سيناء برئاسة المهندس مصطفي زرد الطلاب المتوفين في الحادث .

و نعي اهالي جنوب سيناء الطلاب الذين لقوا مصرعهم ووصفوا المتوفين بشهداء علم علي مواقع التواصل الاجتماعي .

وكان لقي ٤ طلاب مصرعهم، وأصيب اثنين آخرين اليوم الأحد في حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي بمحافظة جنوب سيناء.

وتلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، اخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل على الطريق الدولي الساحلي الواقع في نطاق مدينة أبوزنيمة اتجاه مدينة رأس سدر، على بعد 5 كيلومترات من مدينة أبوزنيمة في احد المنحنيات الوعرة .

و أسفر الحادث عن مصرع ٤ طلاب بالمدرسة الثانوية الصناعية بابو زنيمة اسمائهم عواد فرج عواد، 16 عامًا، و طلال محمد غنيم، 16 عامًا، ومنصور مجاهد عامر، 16عامًا، وأحمد محمد نصر، 16عامًا، وإصابة شابين آخرين.

ونقلت الجثث والمصابين إلى مستشفى أبورديس العام ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

وقالت مصادر إن التصادم حدث في احد المنحنيات الوعرة للطلاب اثناء ذهابهم للمدرسة اليوم والطلاب كانوا متوجهين للامتحانات العملي ومن بينهم طالبين منازل .

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