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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

5 ميزات قادمة في هواتف آيفون iPhone 15 Pro تتميز على سابقتها

5 ميزات قادمة في
5 ميزات قادمة في هواتف آيفون iPhone 15 Pro

يبدو أن طرز Pro المتميزة في  هواتف آيفون  iPhone 15 ستحصل على ميزات فائقة وتغييرات كبير تجعلها تتفوق وبقوة على سابقتها iPhone 14 Pro بدءا من التصميم والمواد المستخدم إلى الكاميرا والمعالج ومعدل سرعة الشحن. 

 

وبحسب موقع TechRadar فإن هناك 5 تغييرات في هواتف iPhone 15 Pro تتفوق على سابقتها iPhone 14 Pro، ونذكرها فيما يلي : 

 

معالج أسرع 

 

وستأتي الهواتف مدعومة بمعالجات A17 Bionic ، والتي ستستند إلى الجيل الثاني من TSMC بتقنية 3 نانومتر، حيث من المرجح أن تعمل هذه المعالجات الجديدة على تحسين الأداء والكفاءة، مع جعلها تعمل بدون حرارة مفرطة واستنزاف للبطارية، ومن المقرر أن يكون أول معالجات تعمل بتقنية 3nm من آبل. 

 

وصول منفذ USB-C 

 

ومن المتوقع أن تحتوي طرز Pro على منفذ USB-C أسرع حيث ستحتوي إما على USB 3.2 أو Thunderbolt 3، الأمر الذي سيزيد بشكل كبير من سرعات نقل البيانات للهواتف، ومع ذلك ، قد يظل منفذ USB-C في هواتف iPhone 15  الأساسية مقصورًا على السرعات التي يوفرها USB 2.0 ، بالإضافة إلى تحسين سرعات الشحن بقوة 27 وات. 

 

التصوير الفوتوجرافي بعدسات مقربة 

 

تصل هواتف آيفون الحالية إلى الحد الأقصى عند التكبير البصري 3x ، لكن كاميرا  iPhone 15 Ultra يمكن أن تغير الأمور بشكل كبير إلى 10x مما يجعل التصوير الفوتوجرافي لمسافات طويلة أكثر وضوحًا وأفضل مظهرًا. 

 

التيتانيوم وتصميم أنيق 

 

واستخدمت آبل من قبل التيتانيوم في بعض من أفضل ساعاتها الذكية، وهو مفضل على الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدم حاليًا في هواتف آيفون بفضل خفته وقوته، كما ستحصل الهواتف على مظهر جديد منحني قليلاً لجعله أكثر راحة في اليد ، مع وجود حواف حادة أقل للضغط عليها. 

 

عودة TouchID 


تشير الشائعات إلى أن TouchID قد تعود ولكن ليس في شكل زر مادي ، ولكن باستخدام تقنية بصمة الإصبع تحت الشاشة، كما ستتخلى الهواتف عن  أزرار الصوت والطاقة، حيث سيتم استخدام محركي Taptic إضافيين لإعطاء ردود فعل لمسية عند الضغط على الأزرار، دون أن تتحرك الأزرار فعليًا. 

 

 

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