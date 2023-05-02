أخبار العالم|وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان بعد 86 يوما من إضرابه عن الطعام.. السيول تغرق عسير بالسعودية.. إعلان أمريكي ينذر بكارثة اقتصادية

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات الهامة على كافة الأصعدة وتصدر ذلك:
وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان بعد 86 يوما من إضرابه عن الطعام
أفادت مصلحة السجون الاسرائيلية، الثلاثاء، بوفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان، في السجن؛ بعد إضراب عن الطعام استمر 86 يوما، وفقاً لما نقلته “القناة 12” العبرية.
نادي الأسير الفلسطيني يتهم سلطات السجون الإسرائيلية باغتيال الأسير خضر عدنان
اتهم نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، سلطات السجون الإسرائيلية، باغتيال الأسير خضر عدنان، عن سبق إصرار. وكانت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية قد ذكرت، في خبر عاجل فجر اليوم
إطلاق 3 صواريخ من غزة على إسرائيل بعد استشهاد الأسير خضر عدنان
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة، سقطت في أماكن مفتوحة في جنوب إسرائيل، وذلك بعد مرور أقل من ساعتين
أوكرانيا تدمر صهاريج النفط الروسية وفق مخطط لشن هجوم مضاد
قالت متحدثة باسم الجيش الأوكراني، إن تقويض اللوجستيات الروسية هو أحد عناصر الاستعداد للهجوم المضاد الأوكراني المتوقع ، بعد أن دمر حريق مستودع وقود روسي كبير في شبه جزيرة القرم.
إعلان لوزارة الخزانة الأمريكية ينذر بكارثة اقتصادية عظمى في الولايات المتحدة
حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الاثنين من أن الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها
العثور على 7 جثث في ولاية أوكلاهوما الأمريكية
عثرت السلطات الامريكية على جثث سبعة أشخاص ، من بينهم اثنان من المراهقين المفقودين ومرتكب جريمة جنسية مدان ، بعد ظهر اليوم الاثنين في عقار في مدينة هنريتا الصغيرة في ولاية أوكلاهوما
اشتباكات بين الشرطة الفرنسية وأشخاص يرتدون ملابس سوداء بمسيرات عيد العمال| فيديو
اشتبكت الشرطة الفرنسية مع مئات الفوضويين الذين يرتدون ملابس سوداء في باريس ومدن أخرى خلال احتجاجات قادتها النقابات ضد زيادة سن التقاعد للرئيس إيمانويل ماكرون
ستة قتلى بعد عاصفة رملية شديدة تضرب إلينوي وتتسبب بتحطيم 90 سيارة
أكدت شرطة ولاية إلينوي أن ستة أشخاص لقوا حتفهم نتيجة تراكم سيارات ضخم نتج عن عاصفة ترابية شديدة اجتاحت المنطقة.
روسيا تجلي 203 أشخاص من السودان بينهم مواطنون أوكران
كشف مصدر مطلع بالسفارة الروسية في العاصمة السودانية الخرطوم بأن السفارة نجحت في إجلاء ما يقرب من 203 أشخاص بعيدا عن المعارك الدائرة بين القوى المتنازعة
السيول تغرق شوارع عسير في السعودية وتجرف السيارات | فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، عدة مقاطع فيديو ترصد السيول التي غمرت منطقة عسير بمحافظة محايل وتسببت في قطع الشوارع وتجرف المركبات في محافظة محايل
سائق مخمور ينتحل صفة بوريس جونسون في هولندا
وقع حادث غريب في هولندا حيث تم العثور على رجل يبلغ من العمر 35 عامًا من بلدة زويدهورن بحوزته بطاقة هوية غير عادية عندما اعتقلته الشرطة لقيادته في حالة سكر.
السعودية: إجلاء 5184 شخصا من السودان ينتمون لـ 102 جنسية
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، أن عدد الرعايا الذين أجلتهم المملكة من السودان 5409 أشخاص ينتمون لـ102 جنسية ، مشيرة إلى أن بينهم 225 مواطنا سعوديا .
مقتل عسكري سوري وإصابة 7 آخرين في هجوم إسرائيلي على حلب
أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية بأن عسكريا بصفوف قوات الجيش استشهد فيما اصيب 7 في هجوم إسرائيلي على حلب
البيت الأبيض: انتهاء إجلاء 1000 أمريكي من السودان وسط وضع متقلب
يحاول آلاف الأمريكيين وغيرهم من الأجانب الفرار من السودان. البعض يصل إلى المملكة العربية السعودية ، لكن الخروج منه خطير والحكومات الأجنبية تقدم دعما محدودا.