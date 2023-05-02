أخبار العالم|وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان بعد 86 يوما من إضرابه عن الطعام.. السيول تغرق عسير بالسعودية.. إعلان أمريكي ينذر بكارثة اقتصادية

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات الهامة على كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

أفادت مصلحة السجون الاسرائيلية، الثلاثاء، بوفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان، في السجن؛ بعد إضراب عن الطعام استمر 86 يوما، وفقاً لما نقلته “القناة 12” العبرية.

اتهم نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، سلطات السجون الإسرائيلية، باغتيال الأسير خضر عدنان، عن سبق إصرار. وكانت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية قد ذكرت، في خبر عاجل فجر اليوم

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة، سقطت في أماكن مفتوحة في جنوب إسرائيل، وذلك بعد مرور أقل من ساعتين

قالت متحدثة باسم الجيش الأوكراني، إن تقويض اللوجستيات الروسية هو أحد عناصر الاستعداد للهجوم المضاد الأوكراني المتوقع ، بعد أن دمر حريق مستودع وقود روسي كبير في شبه جزيرة القرم.

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الاثنين من أن الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها

عثرت السلطات الامريكية على جثث سبعة أشخاص ، من بينهم اثنان من المراهقين المفقودين ومرتكب جريمة جنسية مدان ، بعد ظهر اليوم الاثنين في عقار في مدينة هنريتا الصغيرة في ولاية أوكلاهوما

اشتبكت الشرطة الفرنسية مع مئات الفوضويين الذين يرتدون ملابس سوداء في باريس ومدن أخرى خلال احتجاجات قادتها النقابات ضد زيادة سن التقاعد للرئيس إيمانويل ماكرون

أكدت شرطة ولاية إلينوي أن ستة أشخاص لقوا حتفهم نتيجة تراكم سيارات ضخم نتج عن عاصفة ترابية شديدة اجتاحت المنطقة.

كشف مصدر مطلع بالسفارة الروسية في العاصمة السودانية الخرطوم بأن السفارة نجحت في إجلاء ما يقرب من 203 أشخاص بعيدا عن المعارك الدائرة بين القوى المتنازعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، عدة مقاطع فيديو ترصد السيول التي غمرت منطقة عسير بمحافظة محايل وتسببت في قطع الشوارع وتجرف المركبات في محافظة محايل

وقع حادث غريب في هولندا حيث تم العثور على رجل يبلغ من العمر 35 عامًا من بلدة زويدهورن بحوزته بطاقة هوية غير عادية عندما اعتقلته الشرطة لقيادته في حالة سكر.

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، أن عدد الرعايا الذين أجلتهم المملكة من السودان 5409 أشخاص ينتمون لـ102 جنسية ، مشيرة إلى أن بينهم 225 مواطنا سعوديا .

أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية بأن عسكريا بصفوف قوات الجيش استشهد فيما اصيب 7 في هجوم إسرائيلي على حلب

يحاول آلاف الأمريكيين وغيرهم من الأجانب الفرار من السودان. البعض يصل إلى المملكة العربية السعودية ، لكن الخروج منه خطير والحكومات الأجنبية تقدم دعما محدودا.