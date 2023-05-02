تامر شلتوت: بعض الفنانين بيروحوا لشيخ زي صابر المداح بإحدى المحافظات

حل الفنان والمذيع تامر شلتوت ، ضيفا على موقع صدى البلد، احتفالا بنجاحه فى مسلسل "المداح 3” والذى يشارك به فى المارثون الرمضاني 2023 ، وكشف تامر شلتوت فى حوار خاص لصدى البلد كواليس المسلسل وعن أصعب مشاهده

قال تامر شلتوت :" فيه أحد الشيوخ فى محافظة ما مثل صابر المداح الفنانون يذهبون إليه ومؤمنون أن له دور فى نجاحهم الفنى"

أبطال مسلسل المداح

يشارك في مسلسل "المداح .. أسطورة العشق" مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون فى العمل لأول مرة منهما يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حماده، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التي تظهر فى صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.

المسلسل يشارك في بطولته كل من حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، سلمى أبو ضيف، دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي، رنيا فريد شوقي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل المداح

تدور قصة مسلسل “المداح 3 أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضا أزمات.