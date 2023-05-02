اليابان تعلن موعد زيارة رئيس الوزراء الياباني لـ كوريا الجنوبية

أعلن المكتب رئاسة اليابان ،اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيصل إلى كوريا الجنوبية في نهاية هذا الأسبوع في زيارة تستغرق يومين.

وقال المكتب في بيان صحفي إن كيشيدا ستقوم بزيارة عمل إلى كوريا الجنوبية يومي الأحد والاثنين الموافق 7 و8 من مايو بدعوة من الرئيس يون سوك يول، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية .

وتأتي الرحلة بعد أقل من شهرين من زيارة يون لطوكيو لحضور قمة مع كيشيدا في أعقاب قرار إدارته بتعويض الضحايا الكوريين من العمل القسري في اليابان في زمن الحرب دون مساهمات من الشركات اليابانية.