عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تحمّل إسرائيل مسؤولية استشهاد الأسير خضر عدنان

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

 أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جريمة إعدام الأسير خضر عدنان جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها سلطة الإحتلال الإسرائيلي بصورة ممنهجة، ليصل عدد شهداء الحركة الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية إلى 236 شهيداً منذ بدء الإحتلال عام 1967.

وحمل الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح صحافي له اليوم بشأن جريمة إعدام الأسير خضر عدنان سلطات الإحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الجديدة بحق الأسرى الفلسطينيين، استمراراً للنهج الإسرائيلي الإجرامي في إرتكاب جرائم القتل البطيء المتعمد، والضرب بعرض الحائط بالمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، والتمادي في إرتكاب الانتهاكات الجسيمة لهذه المنظومة القانونية الدولية، والإمعان في العدوان على أبسط حقوق الإنسان، خاصة في ظل ما كان يعانيه الشهيد الأسير من ظروف صحية بالغة الخطورة بعد أن ّ خاض معركة إضراب عن الطعام، استمرت لمدة 86 يومًا رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري بحقه.

كما حذر الأمين العام المساعد، من صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية عن هذه الجريمة الجديدة، والذي يشجع سلطات الإحتلال على مواصلة هذا النهج الإجرامي، بما يحتم قيام المسؤولية الدولية التي توجبها القوانين وقرارات الشرعية الدولية خاصة إتفاقية جنيف في حماية الأسرى الفلسطينيين، بوضع حد لهذا المسلسل الإجرامي والقتل البطئ عبر الإهمال الطبي المتعمد والممنهج الذي يواصله الإحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع من دول وشعوب العالم ومنظماته الحقوقية والإنسانية، هذه الجرائم، التي تقتضي المساءلة أمام مؤسسات العدالة الدولية الناجزة.

 

الاحتلال الإسرائيل الأراضي العربية المحتلة الأسرى الفلسطينيين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الجامعة العربية السجون الإسرائيلية جامعة الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من الشهر المقبل

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

أول رد فعل من كهربا عقب انسحاب الزمالك من السوبر المصري

موجة حارة تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر المواطنين: درجة الحرارة تصل لـ38

"الصحفيين" تفتح تحقيقا عاجلا بشأن صورة فتاتين تضحكان في جنازة مصطفى درويش|تفاصيل

عيار 21 هينزل تحت 1500؟| مفاجأة منتظرة في أسعار الذهب

قرارا عاجل من الجوازات السعودية بشأن السودانيين العاملين في المملكة

ترشيحاتنا

لمخالفته الرأي.. الأب يغدر بابنه ويطلق عليه الرصاص في سوهاج| تفاصيل صادمة

هجوم سيبراني جديد يعطّل عدداً من المواقع الإسرائيلية

منافس الأهلي.. شوبير يحسم جدل استبعاد الترجي من دوري أبطال إفريقيا

التنمية المحلية: بدء تشغيل 74 مجمع خدمات حكومية في يوليو المقبل

مستثمر مصري في الخارج يعدد مميزات الاستثمار داخل الوطن مقارنة بالدول الأخرى

إفلاس أمريكا.. شبح التخلف عن سداد الديون يلاحق الولايات المتحدة| هل يحدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلق على السوشيال ميديا بسبب انتشار علامات البطيخ الفاسد

بملايين الجنيهات.. شاهد لحظة تحطم سيارة لامبورجيني خارقة وسط لندن

43 سنة| سبب إنساني وراء رفض مصطفى درويش الزواج طوال حياته

حيل بسيطة وسهلة تساعد في نسف الكرش والدهون العنيدة

فيديو

شيري عادل: أنا غيورة وبكيت بسبب طارق صبري

آخرهم مصطفى درويش.. نجوم رحلوا عن عالمنا في 2023| فيديوجراف

لوسي: شعرت بوجود هند بنت الأحمر الحقيقية بجانبي

خليط من نجمات زمان.. أشرف عبدالغفور: سلوى عثمان بقت ممثلة جامدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ