عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

آية عبد الرؤوف
آية عبد الرؤوف

يواجه الشخص خلال مسيرته في حياته العملية والاجتماعية تحديات تجعله يقف كثيرًا ليفكر في وسائل العبور من هذه المعوقات، ولكنه لا يلتفت إلى أن ما يمر به يصيب العديد من البشر على كافة الأصعدة والمستويات والطبقات، بل الدول أيضًا تمر بأمور تبدو مستعصية ولا يوجد لها حلول، وعلى الرغم من ذلك وبغض النظر عن الفترة التي يستمر فيها الإنسان تحت الضغوط إلا أنه لابد من الوصول إلى الضوء وعبور هذه المرحلة التي تبدو ثقيلة على الجانب المعنوي للفرد.

لم يكن من السهل على الإنسان التغلب على التحديات الشاقة التي يتعرض لها في حياته، ومع ذلك يجب النظر إلى اختلاف استقبال هذه الصعوبات من شخص لآخر وفقًا لقوة شخصيته وإرادته وهويته وثقافته وعاداته وتقاليده، قد تتعدد ردود الأفعال تجاه الأزمات، وقد تتعرض بعض الشخصيات إلى فقدان التركيز على الهدف النبيل المراد تحقيقه والطموح الذي يسعون إليه، فالزوايا المُغايرة لمجريات الأمور لها تأثير بالغ في تباين الآراء والقرارات.

من أهم الأمور التي يجب التمسك بها وعدم التخلي عنها للعبور من هذه المرحلة القاسية هي الثقة بالنفس التي تشعر خلال كل عقبة تطرأ عليك بأنك فقدتها هذا الشعور السلبي الذي يسيطر عليك بالإضافة إلى الشعور بالإحباط، يجب عليك التأكد بأنها مجرد هواجس غير صحيحة على الإطلاق بل إنها مجرد نظره تشاؤمية للوضع الذي تمر به، وتذكر دائمًا قول الفيلسوف العالمي فريدريك نيتشه: ما لا يقتلنا .. يجلعنا أقوى» أو كما نقول بلغتنا العامية «الضربة اللي متموتش بتقوي».

طالما مازلت على قيد الحياة عليك بالمثابرة من أجل تحقيق أهدافك، لم تعبر طريق ملىء بالورود لكي تصل إلى طموحك وما تحلم بتنفيذه، لابد من المرور بالصعوبات خلال رحلتك لكي تشعر بمتعة الوصول. 


لا مانع أن تمر بلحظات تقرر فيها التوقف تمامًا لمراجعة أمورك والنظر بجديه على من حولك واتخاذ قرارات تناسبك وتجعلك سعيدًا في رحلتك، لكن لا تنسى نفسك كثيرًا في هذه المرحلة عليك العودة سريعًا لأن القطار لن ينتظر فترات كبيرة.

تعلم حب ذاتك بما لا يضر الآخرين وانطلق بثقة وعزيمة وإرادة وخطوات ثابته واجتهد فالنجاح لا يتطلب مستوى ذكاء معين أو حظ بل يتطلب شغف وقوة وجد ومشقة، لا تعثر نفسك في الحصول على السعادة وربطها بأشياء وهمية في الفترة التي تواجه فيها تحدياتك، عليك بتحفيز عقلك على الإحساس بما تريد وليس بما تفرضه عليك الظروف، ركز على الجانب الإيجابي دائمًا في كل موقف وإن كان سلبيًا، اجعل وقتًا خلال يومك للتأمل في السماء والأشجار والطبيعة فقد يغير ذلك الكثير من نظرتك للأمور ثم حدد أولوياتك وانطلق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من الشهر المقبل

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر بعد اعتذار الزمالك وغموض موقف بيراميدز

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

أول رد فعل من كهربا عقب انسحاب الزمالك من السوبر المصري

"الصحفيين" تفتح تحقيقا عاجلا بشأن صورة فتاتين تضحكان في جنازة مصطفى درويش|تفاصيل

عيار 21 هينزل تحت 1500؟| مفاجأة منتظرة في أسعار الذهب

موجة حارة تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر المواطنين: درجة الحرارة تصل لـ38

موضوعات متعلقة

الأبوة التائهة

ترشيحاتنا

آخر كلام.. الغندور يكشف حقيقة تراجع الزمالك عن الانسحاب من السوبر المصري

تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.. تدشين أول وحدة لمبادرة "ريحانة" لتدريب فتيات مطروح

عراقية تسكب البنزين على زوجة ابنها الحامل وتحرقها حية.. شاهد

وكيل الأزهر: مواقع التواصل غيرت نمط الحياة والعادات وطرق التفكير.. فيديو وصور

قصة دموية.. كيف انتقلت العراق من الحكم الملكي للجمهوري

وكيل الأزهر: لابد من خطاب إعلامي متجدد يعمل على نشر القيم الإسلامية.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. القيلولة الطويلة تصيبك بأمراض خطيرة

رئيس الأركان يشهد مشروع أمان -2 لإدارة الإشارة

قلق على السوشيال ميديا بسبب انتشار علامات البطيخ الفاسد

بملايين الجنيهات.. شاهد لحظة تحطم سيارة لامبورجيني خارقة وسط لندن

فيديو

شيري عادل: أنا غيورة وبكيت بسبب طارق صبري

آخرهم مصطفى درويش.. نجوم رحلوا عن عالمنا في 2023| فيديوجراف

لوسي: شعرت بوجود هند بنت الأحمر الحقيقية بجانبي

خليط من نجمات زمان.. أشرف عبدالغفور: سلوى عثمان بقت ممثلة جامدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

اﻟﻤﺰﻳﺪ