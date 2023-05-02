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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الذئب الأحمر.. إسرائيل تستخدم أنظمة التعرف على الوجه عبر الحواجز

إسرائيل تستخدم أنظمة
إسرائيل تستخدم أنظمة التعرف على الوجه عبر الحواجز

كشف تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية “أمنستي” فجر اليوم الثلاثاء، عن نظام مُتقدم للتعرف على الوجه، قامت سلطات إسرائيل بتركيبه عند نقاط التفتيش في مدينة الخليل.

ويقوم نظام “الذئب الأحمر” بمسح وجوه الفلسطينيين دون علمهم، وفي الحالات التي يكونون فيها غير معروفين له، يخزن معلوماتهم البيومترية تلقائياً.

وحسب صحيفة هآرتس، فقد أصدرت “أمنستي” تقريراً بعنوان “أتمتة الفصل العنصري”، ودعت فيه المنظمة، -الدول المُصنعة- إلى حظر تعاملها مع شركات إسرائيل الأمنية وعدم توفير تكنولوجيا المراقبة لتل ابيب.

وجاء في التقرير أن “السلطات الإسرائيلية تستخدم تقنية التعرف على الوجه لترسيخ نظام الفصل العنصري في الأراضي المحتلة”.

ودعت “أمنستي” إلى وضع حد لبيع الأسلحة والمعدات الأمنية إلى إسرائيل.


وتم نشر معلومات حول استخدام تل ابيب لأنظمة التعرف على الوجه في الضفة الغربية بشكل عام، والخليل بشكل خاص في الماضي، ولكن هذا التقرير يوفر المزيد من المعلومات حول النظام المتقدم الذي تم تركيبه على الحواجز في المدينة.

وفقاً للتقرير، عندما يمر فلسطيني عبر نقطة تفتيش يعمل فيها نظام “الذئب الأحمر”، يتم مسح وجهه دون علمه ومقارنته بالمعلومات الموجودة في قواعد البيانات الموجودة حول الفلسطينيين.

وفقاً للمنظمة، لن يسمح لأي شخص بعبور الحاجز إذا لم يظهر في النظام.

وأفادت “أمنستي” أن هناك أدلة قوية تشير إلى أن نظام “الذئب الأحمر” مرتبط بنظامين آخرين للمراقبة، تم الإعلان عن تفاصيل عنهما سابقاً.

ونظام “فرقة الذئاب” هي قاعدة بيانات للفلسطينيين في الأراضي المحتلة ونظام “الذئب الأزرق” هو تطبيق مثبت على الهواتف المحمولة تستخدمه قوات “جيش الإسرائيلي” لاستخراج البيانات من نظام “الذئب”، للتعرف على الفلسطينيين باستخدام التعرف على الوجه أو رقم الهوية.

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” في نوفمبر 2021، عن وجود هذه الأنظمة، فضلاً عن أنظمة التعرف على الوجه عند نقاط التفتيش في الأراضي المحتلة.

كما يتناول تقرير “أمنستي” استخدام كاميرات المراقبة في شرق  القدس، ووفقاً للمنظمة، ارتفع عدد كاميرات المراقبة المتمركزة في الشيخ جراح وسلوان بشكل ملحوظ بعد مايو 2021، خلال معركة سيف القدس.

ويذكر التقرير أيضا أنه تم التعرف في شرق القدس على كاميرات مراقبة تصنعها شركة صينية تدعى “هيكفيجن”، وكذلك شركة هولندية تدعى “تي إتش للحلول الأمنية”.

ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، تم العثور على هذه الكاميرات في المناطق العامة، بجوار البنية التحتية لشرطة تل ابيب.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “أمنستي” “أنياس كلامار”: “تستخدم السلطات الإسرائيلية أدوات مراقبة متطورة لتعزيز الفصل وأتمتة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، في منطقة H2 في الخليل، وثقنا كيف يعزز نظام التعرف على الوجه الجديد المسمى -الذئب الأحمر-، القيود الصارمة على حرية تنقل الفلسطينيين، باستخدام البيانات البيومترية التي تم جمعها بشكل غير قانوني لمراقبة التحركات الفلسطينية في جميع أنحاء المدينة والسيطرة عليها”.

وقالت منظمة كسر الصمت: “لقد تعودنا على التفكير بأن الاحتلال عبارة عن حواجز واعتقالات واقتحام للمنازل، لكن من المهم أن نفهم أن آلية السيطرة والقمع تصبح أكثر تعقيداً وخفية مع تعمق الاحتلال وترسخه”.

وأضافت المنظمة: “في السنوات الأخيرة، شهد لنا المزيد والمزيد من الجنود حول استخدام الجيش المتزايد لتقنيات -التحكم الشفاف-، مثل التعرف على الوجه البيومتري وغيرها من تقنيات المراقبة الاحتلالية، لا يحق للفلسطينيين في الأراضي المحتلة الاعتراض على  هؤلاء المتطفلين، وليس لديهم أي فكرة عن الغرض من استخدام المعلومات التي تم جمعها عنهم، أو الجهة التي يمكن أن يقدم اعتراضه أمامها”.

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