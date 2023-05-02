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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسار إجباري تحيى حفلا غنائيا فى برلين 19 مايو

صدى البلد

يستعد فرقة مسار إجباري لإحياء حفل غنائي فى برلين يوم 19 مايو ضمن جولتهم في أوروبا الصيفية فى أوروبا.

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من ناحية أخرى، طرح المطرب هانى الدقاق عضو فرقة مسار إجباري أغنية "كأني بعيش" ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "حكايات جروب الدفعة".

أغنية كأني بعيش من كلمات دعاء عبد الوهاب وألحان هاني الدقاق وتوزيع معاذ حامد.

مسلسل «جروب الدفعة» هو الجزء الثالث من مسلسل «حكايات» لورشة «مصنع الحكايات» (هاني سرحان)، ويتكون من 15 حلقة، ويناقش بعض قضايا الشباب وأحلامهم خصوصا في مرحلة ما بعد التخرج. 
 

وكان فريق مسار إجباري قد قدم حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان أيام قرطاج الموسيقية وقدم الفريق فى الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى المفاجأة التى سبق وأعلن عنها أيمن مسعود أحد أعضاء الفريق وهي العرض الحي لأغنيتين من أحدث ألبوماتهم "نص الحاجات.
 

مسار إجباري تعد من أهم وأقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من 17 عامًا، حصيلتها ثلاثة ألبومات،  "اقرا الخبر"  و"تقع وتقوم" و"الألبوم"،  ومن أبرز أغنياتها "نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"صباحك" وانتهت مؤخرًا من تسجيل ألبومها الرابع

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