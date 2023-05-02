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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لمصلحة الأهلي.. الكاف يتجه لاتخاذ قرار عاجل بشأن شغب جماهير الترجي

أحداث شغب جماهير
أحداث شغب جماهير الترجي

أكد تقرير تونسي، أن لجنة التأديب بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، قررت عقد اجتماع عاجل، لتوقيع عقوبات ضد نادي الترجي التونسي بسبب أحداث مباراته الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا.

كانت مباراة الترجي وشبيبة القبائل، التي أقيمت السبت الماضي، على الملعب الأولمبي في رادس، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، شهدت تأخر انطلاق شوطها الثاني قرابة 40 دقيقة، بسبب إلقاء جماهير الفريق التونسية شماريخ على أرضية الملعب وفي المدرجات لتشتعل النار بالمدرج الجنوبي وفقا لإذاعة “موزاييك” التونسية، ورد الأمن بإطلاق غاز مسيل للدموع.

وذكرت إذاعة “IFM” التونسية، أن اللجنة التأديبية بالكاف قررت عقد اجتماعها الخميس المقبل، لإصدار قرارات تأديبية ضد الترجي، على خلفية أحداث الشغب بملعب رادس.

ووفقا لتقارير صحفية، فإن عقوبة الكاف ضد الترجي ستكون غرامة مالية ضخمة مع حرمان الحضور الجماهيري وقد تصل للعب خارج تونس.

وتأهل الترجي لمواجهة الأهلي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل مع شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 1-1، مستفيدا من تفوقه في لقاء الذهاب بهدف نظيف.

موعد مواجهتي الأهلي والترجي:

ومن المقرر أن يقام لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أحد أحد يومي 12 و 13 مايو الجاري في تونس، على أن تقام مباراة العودة أحد يومي 19 و 20 مايو بالقاهرة.

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