أحدهم حالته خطيرة .. إصابة 3 إسرائيليين بصاروخ أطلق من قطاع غزة

أفادت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الثلاثاء، بإصابة ثلاثة إسرائيليين، بعد سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على مستوطنة "سديروت"

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فأن أحد المصابين الثلاثة في حالة خطيرة.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 22 صاروخا أطلقت من قطاع غزة عصر اليوم الثلاثاء باتجاه مستوطنات الغلاف، مضيفا أن "القبة الحديدية اعترضت فقط 4 صواريخ، وسقط 16 صاروخا معظمها في مناطق مفتوحة.

ودوت صافرات الإنذات في مستوطنات "سديروت" والعديد من مستوطنات الغلاف.

وأعلنت بلدية مستوطنة "سديروت" عن سقوط صاروخين بها، مشيرة إلى تضرر بعد السيارات.

من جانبها، ردت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، وقصفت موقعين في غزة، ردا على إطلاق القطاع عدد من الصواريخ تجاه المستوطنات.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية فقد اسهدفت مدفعية الاحتلال موقعين شرق وجنوب القطاع، ما أدى إلى أضرار مادية بداخلهم وفي المنطقة المحيطة.