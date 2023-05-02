أحمد السقا وكريم فهمي وأشرف زكي في عزاء مصطفى درويش

توافد نجوم الفن على عزاء الفنان مصطفى درويش في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وأبرزهم أحمد السقا، كريم فهمي، أشرف زكي، أحمد داود وزوجته، هدى الإتربي، وغيرهم.

وانطلق منذ قليل عزاء الفنان مصطفى درويش بحضور عدد من نجوم الوسط الفني وأسرته، وأبرزهم إدوارد وجمال ومدحت العدل ووائل عبد العزيز ولقاء الخميسي وخالد سرحان.

رصدت فضائية العربية تقرير فيديو عن حالة الحزن الذى شهدها الوسط الفني على الفراق المفاجئ للراحل مصطفى درويش، فقد توفى الراحل عن عمر يناهز 43 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وكشف الشقيق الأكبر "حاتم درويش" للفنان الراحل عن اللحظات الأخيرة قبل وفاة شقيقه، موضحا أنه كان يعاني من الأرق، لكنه صعد لاستكمال نومه بعد تناوله وجبه الإفطار وسرعان ما شعر فجأة بألم في الصدر وصعوبة فى التنفس حتى توفي.