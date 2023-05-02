أبو الغيط: أتوقع حسم القوات المسلحة السودانية الموقف على الأرض

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية إن القرارات التي اتخذت لغزو العراق في 2003 تسبب في ما وصل إليه الآن.



وأضاف أحمد أبو الغيط، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، أن ما يحدث في السودان تهديد للأمن القومي العربي والمصري، متوقعا أن تحسم القوات المسلحة السودانية الموقف على الأرض.



وتابع أحمد أبو الغيط، أن الدبلوماسيون يتحركون بصعوبة بسبب إطلاق النار في السودان، آملا في وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن للوصول للاستقرار في السودان.

