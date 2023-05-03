مسئول روسي يتهم أمريكا بتخطيطها لعدم الحفاظ على أوكرانيا كدولة

اتهم الأمين العام لمجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، الولايات المتحدة الأمريكية بأن لديها خطط عدم الحفاظ على أوكرانيا كدولة.

وقال باتروشيف في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية، إن أمريكا تحتاج إلى أوكرانيا فقط ككائن للاستغلال اللاحق للموارد الطبيعية المتاحة دون الاهتمام بالسكان التقليديين.

وأضاف أنه بمتابعة هذه الخطة النازية، حوّلت واشنطن بالفعل أوكرانيا إلى منطقة يغادرها الملايين من الأشخاص بسبب المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والاضطهاد الفاشي".

ولفت باتروشيف إلى أن: "30 عامًا من الاضطرابات التي نظمتها واشنطن في أوكرانيا أدت إلى تقليص السكان إلى النصف".

وأكد أن "البيت الأبيض اليوم يمضي بسهولة في استمرار الحرب مع روسيا حتى آخر أوكراني، وبالتالي لا يدخل الحفاظ على أوكرانيا كدولة في خطط الولايات المتحدة الأمريكية".