أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. تنسيق مصري ياباني لإيجاد حلول للأزمات الدولية.. غلق محطة مترو جامعة القاهرة الخميس والجمعة

أخبار مصر.. أكد الرئيس السيسي أهمية التنسيق الجاري بين مصر واليابان في إطار رئاسة الأخيرة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، لإيجاد حلول وتسويات للأزمات الدولية الخطيرة القائمة حالياً .. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



السيسي: تنسيق مصري ياباني لإيجاد حلول للأزمات الدولية الخطيرة

أكد الرئيس السيسي أهمية التنسيق الجاري بين مصر واليابان في إطار رئاسة الأخيرة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، لإيجاد حلول وتسويات للأزمات الدولية الخطيرة القائمة حالياً، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمات الغذاء والطاقة والتمويل…

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الكيني لبحث الأزمة السودانية والعلاقات المشتركة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الكيني ويليام روتو…

العليا للحج لـ"صدى البلد" : شركات السياحة تنفذ الحج المباشر و الهيئات

قالت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج ، انه تم إجراء قرعة الحج السياحي بنجاح عبر البوابة المصرية الموحدة للحج ، و التى أفرزت عن فوز 16 الف متقدم للحج السياحي التى تنفذه شركات السياحة .

وزير الصحة: إتاحة جميع الخدمات الطبية للمصريين والنازحين من السودان

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مستشفى أبو سمبل، ومعبر آرقين البري الدولي، وموقف كركر، وذلك بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور محافظ أسوان اللواء أشرف عطية…

وزير الدفاع يلتقي نظيره اليمني لبحث التعاون العسكري المشترك

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالفريق الركن محسن محمد حسين الداعرى وزير دفاع جمهورية اليمن والوفد المرافق له الذى يزور مصر…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



تعرف على قائمة الفئات المشاركة بالحوار الوطني| تفاصيل

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، قائمة الفئات المشاركة بالحوار الوطني، أعضاء مجلس أمناء الحوار والمقررين والمقررين المساعدين باللجان…

زيادة معاشات المهن الطبية لـ 1350 جنيها بداية من أغسطس

قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، خلال اجتماعه اليوم، الإثنين، زيادة معاشات أعضاء نقابات "الأطباء البشريين- الصيادلة - أطباء الأسنان- الأطباء البيطريين"، بـ 350 جنيها..

10 معلومات مهمة حول أهمية الزراعة التعاقدية |تعرف عليها

تعد الزراعة التعاقدية من أهم مطالب الفلاحين خلال الفترة الأخيرة، بعد تكبدهم الكثير من الخسائر نتيجة انخفاض أسعار بعض المحاصيل لأسعار أقل من سعر تكلفتها، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي…

رئيس الوزراء: حلول غير تقليدية لإنهاء مشكلات المستثمرين والشركات بكل القطاعات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع وحدة حل مشكلات المستثمرين، وذلك بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار…

البطيخ يثير جدلا واسعا والفلاحين تكشف حقيقة تضرر أحد المواطنين من تناوله

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن البطيخ ينتج في مصر بجودة عالية طوال العام وأن القول إن الإنتاج الحالي من البطيخ غير صحي هو كلام..

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



غلق محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني يومي الخميس والجمعة

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق أنه في إطار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو سيتم غلق محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني للمترو وذلك لاستكمال تنفيذ أعمال كوبري أعلى مبنى محطة مترو جامعة القاهرة.

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من الشهر المقبل

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من الشهر المقبل.

البابا تواضروس يعزي أسقف أطفيح في وفاة القمص مينا جاد الله

تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا زوسيما أسقف إيبارشية أطفيح ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص مينا جاد الله…

تعويضات بـ260 ألف جنيه.. ضبط راكب ترانزيت يهرب أدوية وبضائع بمطار أسوان

تمكن رجال جمارك مطار أسوان الدولى من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية والبضائع بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



البلشي: النقابة خاطبت الأعلى للإعلام والوطنية للصحافة لضم الزملاء للزيادات الجديدة

الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة خاطبت المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام…

تراجع 10 جنيهات.. 4 أسباب وراء انخفاض أسعار البيض بالأسواق

انخفضت أسعار البيض بجميع أنواعه من 5 لـ 10 جنيهات، منذ آخر أيام رمضان الذى سجلت فيه كرتونة البيض أسعارا تتراوح من 105 لـ 110 جنيها، إلا أنها انخفضت الآن لتسجل 100 جنيه بالمزرعة لتصل للمستهلك بمتوسط سعر 105 جنيهات…