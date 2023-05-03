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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد وفاة رئيس اللجنة التشريعية.. ما مصير خلو مقعد النائب المعين في الشيوخ؟

المستشار الراحل عبدالله
المستشار الراحل عبدالله عصر، رئيس اللجنة التشريعية بالشيوخ

سجل مجلس الشيوخ 2023 بدفتر وفياته صباح اليوم الأربعاء، وفاة المستشار عبد الله أمين عصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، عن عمر يناهز 73 عاما .

 

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وفاة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ

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قامة كبيرة وشخصية ثرية .. رئيس الشيوخ ينعي المستشار عبدالله عصر

 

السيرة الذاتية لشيخ القضاة الراحل عبدالله عصر 

 

 من مواليد 7/8/1950 حاصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام ۱۹۷۳ بتقدير جيد جداً - وعين معاوناً للنيابة في ديسمبر من ذات العام - وتدرج في وظائفها حتى عين قاضياً بالمحاكم الإبتدائية في 1/10/1981 ثم رئيساً للنيابة العامة حتى ندب للعمل بالتفتيش القضائي ثم محامياً عاماً بالنيابة العامة 1990 .

 

-رشح للعمل قاضياً بمحكمة النقض عام 1994 ثم نائباً لها عام 1996.

- ندب للعمل رئيساً للمكتب الفني لمحكمة النقض منذ عام 2010 حتى 2019، بالإضافة لرئاسته إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة.

- تم ندبه عضواً بمجلس كلية الحقوق - جامعة القاهرة لمدة عامين بجانب عمله .

- تمت إعارته نائباً لرئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية لمدة ست سنوات ورئيساً الدائرة بمحكمة القيم بالنقض . 

- ترأس المستشار عبدالله عصر اللجنة التشريعية منذ الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، كما شغل منصب رئيس محكمة النقض الأسبق، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق. 

-و كان  المستشار عبدالله أمين محمود عصر قد أدى في يوليو عام 2019 ، اليمين القانونية، أمام رئيس الجمهورية رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى . 
 

 

إعلان خلو مقعد النائب المستشار عبدالله عصر بجلسة الشيوخ القادمة

 

 ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة المقبلة لمجلس الشيوخ ، إعلان خلو مقعد النائب عبدالله عصر، والذي وافته المنية.

 

يأتي ذلك عملا بحكم اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي تنص على إخطار وزارة الداخلية بحالة الوفاة خلال ٣ أيام، وبعد تلقي مجلس الشيوخ، الإخطار يتم تأبين النائب الراحل في جلسة عامة، ويعقبها إعلان خلو مقعد النائب.

 

 

خلو مكان أحد الأعضاء المعينين

 

يعد الراحل عبد الله عصر، من النواب المعينين بقرار من رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لذا فإن البديل سيكون وفقا لقرار جمهوري.

 

وفقا للمادة 30 من قانون مجلس الشيوخ، فإنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال 60  يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.

 

و تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين فى الجريدة الرسمية، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها.

وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم .

 

لائحة مجلس الشيوخ

 

وفقا للمادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

 

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة . 

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