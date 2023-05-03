حسام عبدالغفار: العوائق الصحية تمنع الحجاج من السفر

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك مجموعة من الاشتراطات الصحية التي تحرص الوزارة أن يحافظ عليها المقبلون على أداء فريضة الحج للحفاظ على صحتهم، موضحًا أن هناك اشتراطات إجبارية اشترطتها السلطات الصحية بالسعودية.

وأضاف حسام عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية لفضائية "dmc"،في برنامج 8 الصبح اليوم الأربعاء، أن هناك مجموعة من الموانع الصحية تمنع الحجاج من السفر وأهمها حالات المرض الشديد مثل مرضى الفشل الكلوى، ومرضى تليف الرئة والسدة الرئوية، وأيضًا الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة من الحمل.

وتابع عن موانع الحج أنها تتمثل في الآتي: "اكتمال جرعات التطعيم ضد كورونا، بشرط ألا يكون قد مضى على تناول أخرى جرعة 6 أشهر، فضلًا عن التطعيم ضد الالتهاب السحائي خلال فترة لا تزيد على 3 سنوات"، منوهًا بأن هناك كشفًا طبيًا يتم توقيعه على المقبلين على أداء مناسك الحج ؛ مضيفا أن الحالات المتقدمة من أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدي والأورام، تعيق أيضًا من السفر لأداء مناسك الحج.