عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام عبدالغفار: العوائق الصحية تمنع الحجاج من السفر

موانع الحج
موانع الحج

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك مجموعة من الاشتراطات الصحية التي تحرص الوزارة أن يحافظ عليها المقبلون على أداء فريضة الحج للحفاظ على صحتهم، موضحًا أن هناك اشتراطات إجبارية اشترطتها السلطات الصحية بالسعودية.

وأضاف حسام عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية لفضائية "dmc"،في برنامج 8 الصبح  اليوم الأربعاء، أن  هناك مجموعة من الموانع الصحية تمنع الحجاج من السفر وأهمها حالات المرض الشديد مثل مرضى الفشل الكلوى، ومرضى تليف الرئة والسدة الرئوية، وأيضًا الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة من الحمل.

وتابع عن موانع الحج أنها تتمثل في الآتي: "اكتمال جرعات التطعيم ضد كورونا، بشرط ألا يكون قد مضى على تناول أخرى جرعة 6 أشهر، فضلًا عن التطعيم ضد الالتهاب السحائي خلال فترة لا تزيد على 3 سنوات"، منوهًا بأن هناك كشفًا طبيًا يتم توقيعه على المقبلين على أداء مناسك الحج ؛ مضيفا أن الحالات المتقدمة من أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدي والأورام، تعيق أيضًا من السفر لأداء مناسك الحج.

أداء فريضة الحج اسم وزارة الصحة التطعيم ضد كورونا الإشتراطات الصحية الدكتور حسام عبدالغفار الالتهاب السحائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن تذاكر مباراة السوبر.. تفاصيل

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

لأول مرة.. إمام عاشور يرد على أنباء مفاوضاته مع الأهلي

ترشيحاتنا

تبدأ بإنذار وتنتهي بالعزل.. 8 جزاءات تأديبية توقع على طلاب الشرطة المخالفين

وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب الأمريكي

مصر لم ولن تخفق في سداد أي التزامات عليها.. أهم رسائل رئيس الوزراء

يبحث عنها 110 ملايين مصري| من هي المسنة التائهة بالسعودية.. إيه الحكاية؟

بعد الترجي.. قرار جديد من اتحاد الكرة حول مباراة الأهلي والحرس

خطوات للتعرف علي مشاكل ضفيرة الكهرباء وتجنبها| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند اتباع نظام الصيام المتقطع.. وخطوات سهلة لتطبيقه

بفستان قصير.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في إيطاليا

ليس إنسانا.. نهاية مأساوية لحارس على يد صديقه المقرب في جنوب أفريقيا

بعد ظبط لحوم فاسدة بالجيزة.. خطوات تساعدك في التعرف عليها بسهولة

فيديو

تصل لـ 40 درجة.. تحذير جديد من الأرصاد بسبب الموجة الحارة

عقوبة قاسية.. إجراءات اتحاد الكرة ضد الزمالك بعد الانسحاب من مباراة السوبر|فيديوجراف

الجمهور المصري يمنع حفل أصالة بمتحف الحضارة في القاهرة لهذا السبب

مفاجأة تنتظر الجنيه وتراجع أسعار الذهب.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ