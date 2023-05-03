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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأورمان.. محلات بقالة وخضراوات وملابس وورش نجارة للأسر الأولى بالرعاية بالمنيا

مشروعات الأورمان
مشروعات الأورمان بالمنيا

تواصل جمعية الأورمان التعاون الدائم والوثيق بينها ومحافظة المنيا للنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المنيا وتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.  

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، أن الجمعية تقوم بإجراء مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمنيا من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.

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وأوضح أن ثمار التعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة المنيا شملت دعم 8120 أسرة على مدار أكثر من 10 سنوات فى جميع مراكز المحافظة، وذلك من خلال تسليم مشاريع تمكين اقتصادى متنوعة ما بين "بقالة وخضراوات وفواكه – صالون حلاقة – بيع قطع غيار وإصلاح موتسيكلات وتروسيكلات – ملابس وأحذية – بقالة – ورشة تغيير زيوت وإصلاح كاوتش  – أحذية وخردوات ومكواة بخار – ورشة تصنيع وبيع نجارة – مجمدات وخضراوات – بيع وتغيير زيوت – خياطة وبيع ملابس ومفروشات) للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

وقال شعبان إن الجمعية ومنذ تأسيسها الهدف الرئيسي الذى تسعى لتحقيقه هو التنمية المستدامة ورفع شعار “نعم للمشروعات الحرفية”، حيث تتقبل الجمعية جميع أفكار المشروعات وتنفذها للمحتاج على الوجه الذى يمنحه كل وسائل العمل والربح، وتتنوع هذه المشروعات ما بين المحلات التجارية وورش النجارة او الحياكة او الحدادة، فضلا عن توفير رؤوس المواشي لمن يرغب فى ذلك. 

وأضاف أن الهدف من توزيع المشاريع فى المنيا التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر والتنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى المحافظة.

أسر الأولى بالرعاية التضامن الاجتماع الدعم والرعاية القيادة السياسية جمعية الاورمان للأسر الأولى بالرعاية

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