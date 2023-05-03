لعشاق القهوة.. جمال شعبان يكشف فوائدها المذهلة للمرضى والأصحاء

قال الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب وعميد معهد القلب السابق، إن القهوة بكل أنواعها مفيدة لقلوب الأصحاء، آمنة ولا تضر قلوب مرضى القلب وربما تطيل العمر عند تناولها من فنجان إلي 3 فناجين يوميًا.

فوائد القهوة

وأشار شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أن أكدت دراسة حديثة عرضت في مؤتمر كلية القلب الأمريكية أن شرب كوب إلى ثلاثة أكواب من القهوة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، أو اختلال كهرباء القلب الخطير بل يرتبط أيضا بالعيش لفترة أطول، بالنسبة للأصحاء وللمصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية على حد سواء.

وأكدت الدراسة أن تناول القهوة بانتظام، وخاصة كوبين إلى ثلاثة أكواب في اليوم، كل أنواع القهوة (مطحونة، سريعة التحضير، منزوعة الكافيين)، قللت من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات.

ومن فوائد القهوة أيضا، أنها تقلل كثيرا من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وقصور الشرايين التاجية، وفشل القلب الاحتقاني، والسكتة الدماغية، وعدم انتظام ضربات القلب، ويقلل أيضا الوفيات .



وتابع عميد القلب السابق رغم أن 80 في المائة من الأطباء كانوا دائما ينصحون بالتوقف عن تناول القهوة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في دقات القلب، بدون سند علمي واضح، بينما توفر هذه الدراسة الطمأنينة بأن القهوة ليست مرتبطة بالإصابة بأمراض القلب أو تفاقمها، بل قد تكون في الواقع وقائية للقلب.

