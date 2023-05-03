لتصحيح المفاهيم الخاطئة.. مؤتمرات ومحاضرات لـ أسامة الأزهري في إندونيسيا .. صور

توجه الدكتور أسامة الأزهري إلى إندونيسيا لإلقاء عدد من المحاضرات في المجالس العلمية في عدة ولايات إندونيسية، ولنشر الوعي الديني الصحيح، حيث يرافقه المنشد الديني مصطفى عاطف، وكان في استقباله عدد من علماء إندونيسيا.

وتشمل جولة الأزهري إلقاء عدد من المحاضرات والندوات الدينية في مجموعة من الولايات الإندونيسية.



واستهل الأزهري جولته اليوم بإلقاء كلمة في المؤتمر السنوي الدولي للدراسات الإسلامية برعاية وزير الشئون الدينية الإندونيسي الوزير ياقوت خليل قومس في جامعة سنن امبل في مدينة سورابايا بمحافظة جاوة الشرقية.

وتعد إندونيسيا أكبر دولة من حيث عدد السكان المسلمين في العالم، التي يمثل فيها السكان المسلمون نسبة تزيد على 85% من إجمالي عدد سكانها.

تأتي هذه الزيارة ضمن أولى محطات الدكتور أسامة الأزهري لزيارة عدة دول إسلامية لنشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين، والمشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية.