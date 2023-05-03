تسريب معلومات سرية .. أنباء عن إلغاء زيارة زيلينسكي إلى ألمانيا

أفاد الموقع الإخباري الألماني “T-online”، نقلاً عن مصادر شبه حكومية في أوكرانيا، بأن كييف تشعر بخيبة أمل إزاء الكشف عن تفاصيل زيارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، المستقبلية لبرلين، وقد يتم إلغاء الزيارة.

ووفقًا للموقع الألماني، تشعر كييف "بخيبة أمل كبيرة" لأن "معلومات سرية للغاية تم نشرها عمدًا من مصادر ألمانية" فيما يتعلق بأمن زيارة زيلينسكي المرتقبة إلى برلين.

وقال المصدر: "هذا العمل غير مسؤول وقد يثير تساؤلات حول الزيارة المحتملة للرئيس الأوكراني”.

في وقت سابق من اليوم، أفاد عدد من وسائل الإعلام الألمانية، نقلا عن الشرطة، أن زيلينسكي سيزور برلين في 13 مايو بدعوة من المستشار الألماني، أولاف شولتس، وبعد ذلك سيتوجه إلى مدينة آخن لتسلم جائزة شارلمان.