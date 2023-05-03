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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو موسي: لابد من الاهتمام بالطبقة الوسطي وفتح الباب أمامها .. فيديو

عمرو موسي
عمرو موسي

قال عمرو موسي، إن الطبقة المتوسطة هي رمانة الميزان في المجتمع ويجب أن نعطيها اهتماماً كبير لتحقق استقرارها وان نفتح لها باب الإنجاز وباب قيادة المجتمع.

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عمرو موسى: ملف المحبوسين احتياطيا يجب أن يغلق نهائيا

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عمرو موسى عن أسئلة المواطنين: الإجابة يجب أن تكون صريحة حتى ولو صادمة

وأضاف عمرو موسى، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني: "الناس يتساءلون عن مجانية التعليم وتناقضها مع جودة التعليم، والناس يتساءلون إلى متى تمضي الزيادة السكانية دون سياسات جريئة تضبطها، لقد آن الأوان للتعامل المباشر والفوري والشامل مع هذه الملفات، مشيرا إلى أن الإجابة على كافة الأسئلة يجب أن تكون صريحة وأمينة، حتى ولو كانت صادمة لانه إعداد الناس للمستقبل، وهذا واجب ومسئولية كافة مؤسسات الدولة.

وأوضح أن نتائج هذا الحوار وإن كانت من الطبيعي أن ترفع إلى رئيس الدولة، إلا أنها يجب أن تبلغ إلى الشعب عن طريق البرلمان ليناقشها.

الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني جودة التعليم عمرو موسى لحوار الوطني ملف المحبوسين

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