عمرو موسي: لابد من الاهتمام بالطبقة الوسطي وفتح الباب أمامها .. فيديو

قال عمرو موسي، إن الطبقة المتوسطة هي رمانة الميزان في المجتمع ويجب أن نعطيها اهتماماً كبير لتحقق استقرارها وان نفتح لها باب الإنجاز وباب قيادة المجتمع.

وأضاف عمرو موسى، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني: "الناس يتساءلون عن مجانية التعليم وتناقضها مع جودة التعليم، والناس يتساءلون إلى متى تمضي الزيادة السكانية دون سياسات جريئة تضبطها، لقد آن الأوان للتعامل المباشر والفوري والشامل مع هذه الملفات، مشيرا إلى أن الإجابة على كافة الأسئلة يجب أن تكون صريحة وأمينة، حتى ولو كانت صادمة لانه إعداد الناس للمستقبل، وهذا واجب ومسئولية كافة مؤسسات الدولة.

وأوضح أن نتائج هذا الحوار وإن كانت من الطبيعي أن ترفع إلى رئيس الدولة، إلا أنها يجب أن تبلغ إلى الشعب عن طريق البرلمان ليناقشها.