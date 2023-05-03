عمرو موسى عن أسئلة المواطنين: الإجابة يجب أن تكون صريحة حتى ولو صادمة

أكد عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، ورئيس لجنة الخمسين، أن الإجابة يجب أن تكون صريحة وآمنة، حتى ولو كانت صادمة، ويجب أن يتم الرد على أسئلة المواطنين بخصوص التعليم، و المحبوسين احتياطيا و التضخم، و الاستثمار.

وأضاف عمرو موسى، خلال كلمته بـ افتتاح الحوار الوطني، أن نتائج الحوار الوطني يجب أن ترسل لـ المواطنين من خلال مجلس النواب، كما أنها سترسل لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت إلى أن الحوار قائم فى كل مكان فى مصر، بالأحزاب و الشارع والجامعات، والمقاهي.

وتابع :" هناك مسارات و جسور تبنى، وهناك معالجة لـ العشوائيات، ولكن العشوائيات ليست فى القاهرة فقط، ولكن العشوائيات موجودة فى قري ومراكز المحافظات".

ولفت إلى أن الحوار سيناقش كيفية التعامل مع العشوائيات، ومنها عشوائيات القبح، و التعدي على جمال المدن.