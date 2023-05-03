حجازي وطارق حامد يقودان تشكيل اتحاد جدة أمام التعاون في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لـ اتحاد جدة، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه التعاون، في الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري السعودي “دوري روشن”.

تشكيل اتحاد جدة

وتواجد المحترفان المصريان أحمد حجازي وطارق حامد في التشكيل الأساسي لاتحاد جدة.

وضم تشكيل اتحاد جدة كلا من:

في حراسة مرمى اتحاد جدة : مارسيلو جروهي

خط الدفاع: أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - مدالله العليان - أحمد بامسعود

خط الوسط: طارق حامد - إيجور كورنادو - برونو هنريكي

خط الهجوم: عبدالرحمن العبود - رومارينهو - عبد الرزاق حمد الله

ويحتل فريق اتحاد جدة، قبل انطلاق المباراة، المركز الأول برصيد 59 نقطة، فيما يتواجد التعاون في المركز السادس برصيد 37 نقطة.