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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقلاب ميكروباص بترعة بورسعيد .. صور

الحادث
الحادث

شهد طريق الإسماعيلية بورسعيد حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بورسعيد وسط أنباء عن وجود مصابين.

بالأسماء.. مصرع وإصابة 15 عاملا في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية الزقازيق

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ، يفيد تلقي بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص أجرة بترعة بورسعيد كم ١٤ نطاق قريه النصر م م القنطرة غرب.

وهرعت سيارات الإسعاف وقوة من المباحث ورجال الحماية المدنية الإنقاذ النهري للتعامل مع الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة ميكروباص وأنباء عن وقوع مصابين.

وانتشر رجال الإنقاذ النهري وعدد من الأهالي بمحيط الحادث.

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الشبكة الوطنية للسلامة الشبكة الوطنية الحماية المدنية اللواء هنري ابراهيم حادث انقلاب سيارة ميكروباص

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