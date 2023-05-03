انقلاب ميكروباص بترعة بورسعيد .. صور

شهد طريق الإسماعيلية بورسعيد حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بورسعيد وسط أنباء عن وجود مصابين.
وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ، يفيد تلقي بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص أجرة بترعة بورسعيد كم ١٤ نطاق قريه النصر م م القنطرة غرب.
وهرعت سيارات الإسعاف وقوة من المباحث ورجال الحماية المدنية الإنقاذ النهري للتعامل مع الحادث.
وتبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة ميكروباص وأنباء عن وقوع مصابين.
وانتشر رجال الإنقاذ النهري وعدد من الأهالي بمحيط الحادث.