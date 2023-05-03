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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمناسبة عيد العمال.. محافظ الإسكندرية يكرم 50 شخصا من شركة نهضة مصر

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يكرم عمال النظافة بمناسبة عيد العمال

أقامت محافظة  الإسكندرية  احتفالية بمناسبة  عيد  العمال ، هنأ فيها اللواء محمد الشريف محافظ عمال مصر بعيد العمال، مؤكدا علي أهمية دور العامل في بقاء البشرية وتقدم المجتمعات  .

 وأثناء الاحتفال قدم المحافظ الشكر لجموع العاملين  ، وخص بالشكر عمال  شركة  نهضة  مصر التابعين  لقطاع  النظافة بمحافظة  الإسكندرية  والذين  يعملون  ليلا  ونهارا  من  أجل  إظهار الإسكندرية  بالمظهر اللائق ، جاء ذلك بحضور  حسام الدين  إمام  رئيس  مجلس  إدارة  شركة  نهضة  مصر ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام للمحافظة والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد ، والدكتورة إيمان شرف مدير عام العلاقات العامة والإعلام.

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وقدم   إمام بالنيابة عن الشركة و ٨٠٠٠ عامل من ذوي الكفاءات من يمثلون قطاع النظافة الشكر للواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية  ،مُوضحًا دعم المحافظ  للشركة والعمل علي إتمام التعاقد علي معدات نظافة بقيمة ٢٨٠ مليون جنيه لرفع كفاءة خدمات النظافة بالإسكندرية  ، لتتمكن الشركة من رفع ٦ آلاف طن مخلفات تصل إلي ٧ آلاف طن في الأعياد والمناسبات العامة .

وكرم  اللواء محمد الشريف  50  عاملا من  عمال  نهضة  مصر (قطاع  النظافة  والخدمات  البيئية)  تقديرا  لهم  ولعملهم ،مؤكدا أن تكريم  كل  يد  عاملة  ماهو  إلا  تقدير للدور البارز الذي يقوم به ، لأن  نجاح منظومة العمل تتطلب تفاني العمالة بالإضافة إلى قدرات القيادة ، وهذه ما يراه الجميع في عمال النظافة .

وأشار الشريف  انه  لا يوجد  أفضل  من  يوم  عيد  العمال  لتكريم  كل من  يعمل  ويشقي  بكل  جد  واجتهاد  في  أصعب  الظروف  وفي كل  الأوقات  قائلاً للعمال : نحن جميعاً نتسبب في القمامة وأنتم تُنظفون ولذلك أنتم الأفضل .

وبهذه المناسبة تم تكريم اللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد تقديرا لهم في دعم قطاع النظافة بمحافظة الإسكندرية.

وقام المحافظ بتكريم  حسام الدين  إمام  رئيس  مجلس  إدارة  شركة  نهضة  مصر  للخدمات  البيئية  الحديثة ، والدكتورة ماجدة جلالة مدير مدرية التضامن الاجتماعي، والسيد إبراهيم كمال رئيس القطاعات التنفيذية بشركة نهضة مصر، وحسن حماد  رئيس قطاع النظافة الحضرية ، ومحمد السعيد رئيس قطاع المعالجات بشركة نهضة مصر، وأحلام الخولي منسق عام بروتوكول تعاون جمعيات الإسكندرية .

الاسكندرية التضامن الاجتماعي السكرتير العام للمحافظة المهندسة جيهان مسعود اللواء محمد الشريف عيد العمال نهضة مصر

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