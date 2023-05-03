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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حجازي: مفيش أسئلة مقالية في المواد غير المضافة للمجموع بامتحانات الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، إن امتحانات الثانوية العامة غير المضافة للمجموع ستكون أسئلتها اختيار من متعدد فقط دون أي أسئلة مقالية.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال المؤتمر الصحفي، أن هناك تعاون كبير بين عدة وزارات بشأن التصدى للغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2023 

حجازي: مفيش أسئلة مقالية في المواد غير المضافة للمجموع بامتحانات الثانوية العامة

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واوضح وزير التربية والتعليم : أنه تم إلغاء لجان اولاد الأكابر، مؤكدا أن الوزارة حريصة على طمأنة طلاب الثانوية العامة ان مصلحتهم في اولويات الوزارة

 امتحانات الثانوية العامة 2023

وقال وزير التربية والتعليم : على الطالب قبل امتحانات الثانوية العامة 2023 أن يذاكر بفهم والمصدر الذى تعود الطالب المذاكرة منه عليه الاستمرار فى المراجعة والمذاكرة منه حتى دخول الامتحانات، لأن هناك ثورة ذهنية تتكون لدى المتعلم أثناء الإجابة، مشددا على أن الأسئلة ستكون متزنة وعلى أولياء الأمور طمأنة ابنائهم وكل طالب سوف يحصل على حقه.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن اى شخص سيتلاعب ب امتحانات الثانوية العامة 2023  سوف يحاسب سواء من داخل اللجنة أو خارجها بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في الدولة

الثانوية العامة وزير التربية والتعليم الثانوية العامة 2023

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