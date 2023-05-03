مفيش تفاوض .. وزير التعليم يرفض تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن جدول امتحانات الثانوية العامة ترتب عليه أشياء كثيرة منها صندقة الأسئلة، موضحا أنه لا تفاوض في مطالب الأهالي الخاصة بتعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : إن الوزارة حرصت على وضع كل التفاصيل الخاصة بـ امتحانات الثانوية العامة 2023 أمام الطلاب وأولياء أمورهم.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : خلال المؤتمر الصحفي أنه سيتم توضيح الأسئلة ودرجاتها بورقة الأسئلة ليكون الطالب على علم والدنيا واضحة أمامه أثناء الإجابة عن الأسئلة، متابعا: طلاب الثانوية العامة أولادنا وانا أب قيل ما اكون وزير التربية والتعليم، ولكن لا بد من كل طالب أن يحصل على حقه

لجان امتحانات الثانوية العامة

وقال وزير التربية والتعليم : تقرير تركيب كاميرات مراقبة في لجان امتحانات الثانوية العامة لتطبيق تقنية أشبه بتقنية الفار فى لجان الامتحانات لرصد كل كبيرة وصغيرة داخل اللجان.

وأضاف وزير التربية والتعليم، سيتم تفتيش الطلبة قبل دخولهم لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 وأثناء سير الامتحانات مشددا على أن حيازة التليفون المحمول داخل لجنة الامتحان مغلق جريمة يترتب عليه حرمان الطالب سنة كاملة من الامتحانات.