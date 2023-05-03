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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس قوى البرلمان: الحوار الوطني يقدم تجربة متكاملة نحو إجراء إصلاحات سياسية أوسع

النائب عادل عبدالفضيل
النائب عادل عبدالفضيل

قال النائب عادل عبدالفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، إن انطلاق اولى جلسات الحوار الوطني اليوم يؤكد ان الدولة المصرية تسير فى الاتجاه الصحيح ويقدم تجربة متكاملة تدفع نحو إجراء إصلاحات سياسية أوسع تستجيب لتطلعات القوى السياسية المختلفة.

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب مشاركته في جلسة الحوار الوطني ، أن الحوار يعتبر فرصة تاريخية حقيقية لإثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر، مما يؤكد رغبة الدولة وإرادتها في مشاركة مواطنيها لرسم مستقبل البلاد وبناء الجمهورية الجديدة بشكل حضاري وديمقراطي حقيقي.


وأشار الى أن القرارات  التي سوف تصدر عن مجلس أمناء الحوار الوطني، تعتبر "خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية" ،لاننا أمام تجربة فريدة تتوافر فيها كافة معايير النجاح، خاصة وأن المصلحة العامة هي المعيار الحاكم لجميع أطراف الحوار، مهما اختلفت توجهاتهم وانتماءاتهم الحزبية".

وتابع : أعرب عن سعادتي بالمشاركة في الحوار الوطني وبمشاركة كل الفئات، حيث يستمع الحوار الوطني إلى كل الآراء، دون قيود أو خطوط حمراء، الجميع يشارك ويتحدث ويضع رأيه ونثق في أن صوتنا يصل لأصحاب القرار.

واختتم تصريحاته : " نحن كنواب البرلمان ونقابات عمالية شاركنا بقوة وعرضنا الآراء والمطالب الخاصة بنا ، للخروج بتوصيات تفيد الجميع تحت مظلة وطننا الغالي".

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