عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فريد زهران: كلمة الرئيس السيسي بالحوار الوطني مطمئنة

فريد زهران، رئيس
فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

أكد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن اليوم الأول لـ الحوار الوطني إيجابي ومنعشًا للآمال وبالأخص كلمة الدكتور عمرو موسى، لافتا إلى أنه كان هناك مستوى قبول مرتفع من الصراحة والأسئلة المطروحة بعد سنوات طويلة من الفجوة والسلطات والسياسيين على اختلافهم.

 

وأضاف "زهران"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه كان هناك جدية في الحوار واليوم الأول له، مؤكدًا أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت مطمئنة للجميع وتحدث أن الحوار سيكون في أجواء ديمقراطية وشفافية وهي تصريحات إيجابية جدًا وتدعو للتفاؤل من هذا الحوار.

 

وأشار إلى أنه ذهب للمشاركة في الحوار الوطني استنادًا منه على توافق الحركة الوطنية وموافقتها على المشاركة، مؤكدًا أنه ولابد من الاتفاق في الحوار الوطني حول تنظيم الحياة السياسية والانتخابية والحريات، موضحا أن الحوار الوطني مستمر لبضعة شهور على الأقل، كما أن المطلوب منه هو مخرجات تنتهي بمشروعات قوانين وتوصيات وبيانات أخرى.

 

وأوضح فريد زهران، أن من الملاحظات السلبية في اليوم الأول للـ"حوار الوطني" بأنه سيتضمن التحاور مع 10 آلاف شاب، حيث إن المشاركة تكون من خلال الجمعيات والمؤسسات وليس للشعب بأكمله، وكان هناك بعض الكلمات بها غموض وتنم عن عدم الفهم.
 

الحوار الوطني الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عمرو موسى السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف يورط الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. ننشر اعترافات سوري في واقعة النقد الأجنبي ..خاص

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن في الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني|صور

امتحانات الثانوية العامة.. بث مباشر لـ مؤتمر وزير التربية والتعليم بعد قليل عبر هذا الرابط

وزير التعليم : امتحانات الثانوية العامة "أوبن بوك" والتصحيح إلكتروني

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

ترشيحاتنا

فيديو غريب.. رجلا أمن يحاولان الصعود لقبة الكرملين قبل هجوم المسيرات

عبد المحسن سلامة: الحوار الوطني له هدف معين والدولة تأخذه على محمل الجد

رسميًا .. موسيماني يقود أهلي جدة للعودة إلى الدوري السعودي

سليمة عقليًا | عم صغير الشرقية ضحية أمه يروي كواليس صادمة

تسريب مواصفات هاتف موتورولا Razr 40 Ultra

الحوار الوطني يحقق آمال الجمهورية الجديدة.. انتهاء اليوم الأول بانتصار إرادة المصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره بالدولار.. شاهد إلهام شاهين بفستان مثير في أستراليا

أزمة جماهير الزمالك في السوبر| هتشجع بيراميدز أم تسترد قيمة التذاكر ؟

50 ألف حبة لؤلؤ.. فستان كيم كارداشيان يشعل السوشيال ميديا

تحذير ..٣ أطعمة تسخينها في الميكروويف يسبب السرطان

فيديو

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

ضبط لحوم فاسدة في الجيزة | ما القصة ؟

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز | الحكومة ترد .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ