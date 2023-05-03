فريد زهران: كلمة الرئيس السيسي بالحوار الوطني مطمئنة

أكد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن اليوم الأول لـ الحوار الوطني إيجابي ومنعشًا للآمال وبالأخص كلمة الدكتور عمرو موسى، لافتا إلى أنه كان هناك مستوى قبول مرتفع من الصراحة والأسئلة المطروحة بعد سنوات طويلة من الفجوة والسلطات والسياسيين على اختلافهم.

وأضاف "زهران"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه كان هناك جدية في الحوار واليوم الأول له، مؤكدًا أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت مطمئنة للجميع وتحدث أن الحوار سيكون في أجواء ديمقراطية وشفافية وهي تصريحات إيجابية جدًا وتدعو للتفاؤل من هذا الحوار.

وأشار إلى أنه ذهب للمشاركة في الحوار الوطني استنادًا منه على توافق الحركة الوطنية وموافقتها على المشاركة، مؤكدًا أنه ولابد من الاتفاق في الحوار الوطني حول تنظيم الحياة السياسية والانتخابية والحريات، موضحا أن الحوار الوطني مستمر لبضعة شهور على الأقل، كما أن المطلوب منه هو مخرجات تنتهي بمشروعات قوانين وتوصيات وبيانات أخرى.

وأوضح فريد زهران، أن من الملاحظات السلبية في اليوم الأول للـ"حوار الوطني" بأنه سيتضمن التحاور مع 10 آلاف شاب، حيث إن المشاركة تكون من خلال الجمعيات والمؤسسات وليس للشعب بأكمله، وكان هناك بعض الكلمات بها غموض وتنم عن عدم الفهم.

