طريقة عمل البسبوسة بسهولة

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل البسبوسة..



طريقة عمل البسبوسة..



المقادير؛



3 أكواب من السميد

كوب من الحليب

٣ كوب زبادى

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

كوب من السمن المذاب او الذبدة

ربع كوب جوز الهند

كوب من السكر

القطر "الشربات "

لوز( للتزين )



الطريقة..

اخلط السميد والبيكنج بودر وجوز الهند والسكر والفانيليا معاً في وعاء جيداً

أضف السمن إلى ما سبق والحليب وقلب الخليط جيداً، ثم تقلب جيداً

واخلط المزيج معاً

تصب البسبوسة في صينية مدهونة بالقليل من الطحينة

توضع الصينية في الفرن الساخن على درجة حرارة هادئة

تترك البسبوسة حتى تمام النضج والحصول على اللون الذهبي

تخرج من الفرن وتصب القطر (الشربات) البارد وترش بجوز الهند وتزين بالمكسرات

تقدم وبالهناء والشفاء