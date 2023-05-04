عاجل
أقدم وأغرب أهرامات مصر.. معلومات لا تعرفها عن هرم سنفرو المنحني تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة ووالد ضحية أمه بالشرقية يكشف مفاجأة بشأن الجريمة| أبرز أخبار التوك شو استجابة لـ صدى البلد.. الداخلية تضبط الخارجين عن القانون بمنطقة صفط اللبن أخبار السيارات| سعر أرخص سيارة أودي في مصر.. 5 سيارات رياضية تغيرت أسعارها بالسوق المصري أخبار التعليم |تفاصيل التقديم في وظائف جديدة بأكاديمية البحث العلمي.. كلية الآداب جامعة القاهرة توضح كيفية إعداد ملف التقدم للترقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل البسبوسة بسهولة

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل البسبوسة..


طريقة عمل البسبوسة..

المقادير؛

3 أكواب من السميد
  كوب من الحليب 
٣ كوب زبادى 
ملعقة صغيرة من الفانيليا
ملعقة كبيرة من البيكنج باودر
كوب من السمن المذاب او الذبدة 
ربع كوب جوز الهند
كوب من السكر
القطر "الشربات "
لوز( للتزين )


الطريقة..
اخلط السميد والبيكنج بودر  وجوز الهند  والسكر  والفانيليا معاً في وعاء جيداً
أضف السمن إلى ما سبق  والحليب وقلب الخليط جيداً، ثم تقلب جيداً
واخلط المزيج معاً
تصب البسبوسة في صينية مدهونة بالقليل من الطحينة
توضع الصينية في الفرن الساخن على درجة حرارة هادئة
تترك البسبوسة حتى تمام النضج والحصول على اللون الذهبي
تخرج من الفرن وتصب القطر  (الشربات) البارد وترش بجوز الهند وتزين بالمكسرات
تقدم وبالهناء والشفاء

طريقة عمل البسبوسة عمل البسبوسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزة قوية تضرب الدولار عالميا|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد بيان المركزي

تعليق ميدو على قرار مجلس أبو ظبي بعد انسحاب الزمالك

760 جنيهًا.. مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

العاصفة تقترب| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

ميدو: رمضان صبحي أزمة كبيرة لبيراميدز أمام الأهلي

معجزة ربانية حيرت العلماء تحدث في جسد المريض عندما يؤدي هذه الصلاة

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

كاف يورط الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

عايزة ارجع الفن تانى..10 صور لـ حلا شيحة اثارت ضجة بدون حجاب

فوائده خارقة.. قرع العسل يحميك من أمراض خطيرة

«البصل» يُعالجك من 5 مشاكل صحية .. تعرف عليها

للرجال .. علامات الإصابة بالسرطان | لا تتجاهلها

اذهب لطبيب فورًا.. 8 علامات تدل على نقص مستويات الطاقة في جسمك

الإفراط في تناول الشاي يصيبك بأمراض خطيرة

ماذا يحدث لجسمك عند استبدال السكر الأبيض بالبني؟

لو إنتي عروسة.. كيفية تقشير الركب والأكواع ؟

ترشيحاتنا

يصل إلى مكة.. السعودية تحذر مواطنيها من طقس اليوم

تبدأ بـ500 جنيه.. منحة زواج بقانون التأمينات والمعاشات|كيف تحصل عليها؟

كيف توقف الحسد الذي أصابك في الرزق.. نصائح من أمين الإفتاء

بعد موافقة البرلمان نهائيا..ننشر تفاصيل مشروع قانون أكاديمية الشرطة

ملايين بالجملة.. اعترافات سوري: أصدقائي يقومون بتسهيل عملية تهريب النقد الأجنبي.. خاص

ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجم يبلع كوكبا.. وتحذير من حدوث هذا الأمر للأرض بعد سنوات

بفستان مجسم.. سارة سلامة تثير الجدل بأنوثتها

طريقة عمل البسبوسة بسهولة

بأكياس الثلج.. طرق علاج التهاب مفاصل اليدين

فيديو

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ